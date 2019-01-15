金马仑补选·希盟讲座冷清·没上演朝野打对台 金马仑补选，希盟的第一场政治座谈会场面如同昨晚的金马仑天气般有点冷；尽管街头座谈会的地点附近有夜市，而主办方也将活动时间从原来的7时挪后到8时，但就是在最高峰的时候，捧场人数也不多。

补选竞选活动还未进入高峰热潮，出席希盟政治座谈会的民众不多，场面有点像金马仑晚上的天气冷冷的。（图：星洲日报）

（金马仑15日讯）金马仑补选，希盟的第一场政治座谈会场面如同昨晚的金马仑天气般有点冷；尽管街头座谈会的地点附近有夜市，而主办方也将活动时间从原来的7时挪后到8时，但就是在最高峰的时候，捧场人数也不多。

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魏家祥逛夜市后离开

另一厢，马华说好在附近办的政治讲座不见踪影，傍晚6时马华党员证实总会长拿督斯里魏家祥已到场，但他最终只在夜市走了一圈后，就与大伙儿一起离开，以致朝野打对台的戏码上演不成。

有关夜市相当热闹，然而逛夜市的人，大部分看起来都是外劳。

针对希盟讲座人潮不多的问题，行动党丹那拉打区州议员张玉刚今日受询时说，其实那儿的讲座都是一二百人出席，昨晚的情况是正常的。

动党霹雳州秘书兼怡保东区国会议员黄家和也说，509大选时，瓜拉德拉希盟的政治讲座也只是约200人，但那儿希盟赢了很多票。

昨晚希盟《新政新希望》座谈会除了主角马诺佳兰外，其他主讲人是黄家和、张玉刚、社青团长兼霹雳州行政议员李存孝、都赖区州议员邹宇辉、无拉港区州议员王诗棋、美律区州议员李政贤、沙拜区州议员卡玛吉、公正党加埔区国会议员阿都拉沙里。希盟在政治座谈会上也进行筹款，筹到2130令吉。