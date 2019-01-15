香港前特首曾荫权刑满出狱 现年74岁的香港前特首曾荫权行为失当罪成被判囚，今日刑满，早上9时许于玛丽医院获释。由2012年6月30日卸任特首，到2017年2月被判罪成要穿上囚衣下狱，曾荫权是香港回归中国以来首名被定罪的特首，亦是历来被判罪成的最高级前官员。

曾荫权早上9时许在太太陪同下，于玛丽医院直接出狱。（图：香港明报）

（香港15日讯）现年74岁的香港前特首曾荫权行为失当罪成被判囚，今日刑满，早上9时许于玛丽医院获释。由2012年6月30日卸任特首，到2017年2月被判罪成要穿上囚衣下狱，曾荫权是香港回归中国以来首名被定罪的特首，亦是历来被判罪成的最高级前官员。

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曾荫权于医院门外向记者表示，感谢传媒20多年来的不离不弃，感恩今天可以回家与家人团聚，重回正常平静的退休生活，以及重拾每日到教堂望弥撒的习惯，出狱后第一件事，是与太太谈天，以及品尝一杯久违的咖啡。

对于他就定罪寻求上诉，曾荫权指香港是法治社会，寻求公义和清白需要坚持，自己不会放弃。

1967年，曾荫权加入香港政府，由二级行政主任做起，至2002年从公务员退休转任问责官员，到2005年接替辞职的董建华，登上特首之位。

2012年，曾荫权卸任特首前3个月，被传媒揭发与DBC数码电台股东黄楚标，就黄名下的深圳东海花园物业谈租约。黄在同期获发广播牌照，其间曾荫权一直未有为此申报，被质疑涉嫌利益冲突，廉署其后展开调查。

2015年10月，曾荫权在71岁生日前夕，被廉署正式落案起诉两项公职人员行为失当罪名。2016年10月，再被加控一项行政长官接受利益罪。自此便经常出入法庭，容颜渐见消瘦、白发苍苍。

2017年2月，曾荫权被裁定其中一项公职人员行为失当罪成，判囚20个月。法官陈庆伟判刑时表示，在其司法生涯中，从无见过任何人从如此高位堕落。

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曾荫权曾说，自被调查以来，自己和家人经过5年多的折磨，心力交瘁，觉得很累。然而，无论庭内庭外，曾荫权太太鲍笑薇一直陪伴在侧，与他甘苦与共。

曾荫权一直未放弃要为自己洗脱罪名，终审法院上月20日已批出其上诉许可。以下是曾荫权沦为阶下囚之路。

2015年10月5日廉署正式落案起诉曾荫权两项公职人员行为失当罪名；

2016年10月11日法官批准控方加控曾荫权一项“行政长官接受利益”罪；

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2017年1月3日案件正式在高等法院开审；

2017年2月17日陪审团完成商议，指首项行政长官接受利益罪无法作出裁决，法官安排重审；第2项公职人员行为失当罪罪成；第3项公职人员行为失当罪不成立；

2017年2月22日曾荫权被判入狱20个月，即时收监，在赤柱监狱服刑；

2017年4月24日上诉庭准曾荫权保释候审，但须交出旅游证件；

2017年9月26日“行政长官接受利益罪”重审；

2017年11月3日经过25天审讯，陪审团再次未能达致大多数裁决，法官宣布解散陪审团，控方律政司表示搁置申请重审；

2018年7月20日上诉庭驳回曾荫权的定罪上诉，但批准减刑至12个月，讼费获减至100万元。曾荫权闻判后于高等法院羁留室等候期间称突感不适，在玛丽医院羁留病房留医约一星期后，送赤柱监狱服刑；

2018年8月17日曾荫权向终审法院提交定罪上诉申请；

2018年12月20日终审法院批出上诉许可，定于2019年5月14日审理。（香港明报）