包括保守派 ·美国研究：逾65岁爱转发假新闻 根据美国普林斯顿大学与纽约大学研究团队的一项共同研究指出，65岁以上的年长者与保守派人士最爱转发假新闻。

（华盛顿15日法新电）根据美国普林斯顿大学与纽约大学研究团队的一项共同研究指出，65岁以上的年长者与保守派人士最爱转发假新闻。

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指特朗普从假新闻受益

这项发表在《科学先端》（Science Advances）期刊的研究也发现，2016年美国总统大选中，共和党人分享假新闻的比例较民主党多一成，特朗普其实从假新闻受益。

该团队在2016年美国大选期间，针对2711个脸书用户进行调查，并发现意识形态、党派立场、宗教、性别、收入等原因的影响都没有年龄来得重大。其中65岁以上长者转发假新闻的频率，更是18到29岁年轻人的7倍。

平均而言，会分享假新闻网站资讯的受试者仅占8.5%。年轻人对假新闻散播较无助益，18至29岁受试者中，仅3%会分享假新闻，逾65岁的长者有11%会这么做。

由普林斯顿大学政治与公共关系学系教授杰斯带领的研究团队发现，欠缺判断网路新闻真伪的数位媒体识读能力，或是老化对于记忆的冲击，都可能成为老年人较年轻人更爱分享假新闻的原因。

研究人员推测后认为，老年人接触网路时间较晚，缺乏年轻人以数据论证的技巧，且年岁过高可能导致认知能力下降，更容易被假新闻蒙蔽。

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记忆力老化或造成冲击

作者也认为记忆力老化的影响也可能造成冲击，并写道：“在此原因下，随年老而带来的记忆力衰退，会破坏人们对‘虚幻真相’的抵抗力。”

研究也发现，美国的共和党人比民主党人更爱分享假新闻，意识形态偏向保守派的人士更是分享最多假新闻者，比例较自由派人士多出6.8倍。

不过，研究团队认为，之所以会出现这种现象，主要的原因是2016年大选时的假新闻大多偏向特朗普；如果那些假新闻是偏袒希拉里的话，相信自由派人士也可能会大量分享。