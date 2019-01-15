阿妹与艾怡良赴新加坡唱响新年 圣淘沙名胜世界今年迎接新春佳节的主题是“五福聚名胜”。名厨餐厅将特设新春佳宴，结合东西方深厚的饮食文化底蕴，打造充满浓浓年味的佳肴，让食客大饱口福；新加坡环球影城和S.E.A.海洋馆两大景点将呈献盛大舞龙表演，飞龙上天入海的场面必让出席者大饱眼福；歌迷朋友可别错过2019新春音乐会，超级巨星张惠妹、安那与艾怡良将同台表演，这是让人大饱耳福的音乐盛宴。

（新加坡15日讯）阿妹即将驾临！“2019新春音乐会”将于2月15及16日晚上8时，在新加坡圣淘沙名胜世界的宴会厅举行。届时台湾天后张惠妹、艾怡良以及安那（Anna）将携手带来精彩演唱。

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圣淘沙名胜世界今年迎接新春佳节的主题是“五福聚名胜”。名厨餐厅将特设新春佳宴，结合东西方深厚的饮食文化底蕴，打造充满浓浓年味的佳肴，让食客大饱口福；新加坡环球影城和S.E.A.海洋馆两大景点将呈献盛大舞龙表演，飞龙上天入海的场面必让出席者大饱眼福；歌迷朋友可别错过2019新春音乐会，超级巨星张惠妹、安那与艾怡良将同台表演，这是让人大饱耳福的音乐盛宴。

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