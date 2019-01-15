小威强势回归．拿下澳网首战 2017年拿下澳网女单冠军后，小威宣布自己怀孕，并于当年9月生下爱女奥林匹亚。去年3月，小威正式回归比赛，没有赶上四大满贯赛事的开年大战澳网，随后又因伤退出了法网女单第四轮，但之后连获温网、美网亚军。

（图：法新社）

（澳洲．墨尔本15日电）美国网球天后“小威”塞莉娜今日以一场干脆利落的胜利宣告了自己在澳网赛场的强势回归。

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2017年拿下澳网女单冠军后，小威宣布自己怀孕，并于当年9月生下爱女奥林匹亚。去年3月，小威正式回归比赛，没有赶上四大满贯赛事的开年大战澳网，随后又因伤退出了法网女单第四轮，但之后连获温网、美网亚军。

“回来的感觉真好。我在非赛季的时候一直非常努力地训练，让自己做好准备。”小威说。

在当日的澳网女单首轮中，面对世界排名70开外的德国选手塔．玛丽亚，小威只用时49分钟，就以6:0和6:2横扫对手。

“我没有太多的非受迫性失误。她是个很难打的对手，完全有能力打败顶级选手。当我遇上很艰苦的比赛或是很不错的对手时，我会变得专注，这在今天也确实很有用。”小威在赛后发布会上说。

37岁的小威已是网坛“高龄”选手，但她并未打算就此止步。目前，她与澳洲名宿考特保持的女子选手24个大满贯单打冠军的纪录仅有一个冠军奖杯之差。

小威表示，在当妈后追求第24个大满贯单打冠军头衔并没有什么特别的感觉，毕竟这是她一直的目标。不过，作为一名需要工作的妈妈，她会觉得内疚。“我会尽量把不需要工作的时间都用来陪女儿，那对我而言是最最重要的。”

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（新华社）