1月31日新元首登基公假？ 社交媒体近日盛传1月31日是新任国家元首登基公假，人们只需在2月4、7及8日申请年假，加上吉隆坡直辖区假日、新年假期及周末，就有11天的欢乐连假，实际上人们只有10天连假，因为1月31日是马来统治者理事会特别会议，不是国家元首登基日，亦非公假。

“我的政府呼叫中心”今日发文告表示，1月31日是马来统治者理事会特别会议和签署宣誓信件，不是公共假期，也不是国家元首登基日。

（雪兰莪·八打灵再也15日讯）社交媒体近日盛传1月31日是新任国家元首登基公假，人们只需在2月4、7及8日申请年假，加上吉隆坡直辖区假日、新年假期及周末，就有11天的欢乐连假，实际上人们只有10天连假，因为1月31日是马来统治者理事会特别会议，不是国家元首登基日，亦非公假。

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“我的政府呼叫中心”（MyGCC）今日发文告表示，1月31日是马来统治者理事会特别会议和签署宣誓信件，这天不是公共假期，也不是国家元首的登基日。

“对于国家元首登基日的公共假期，是需要经过国家元首在上述会议御准后，再交由内阁与州政府宪法协调组（BKPP）和首相署办公室（JPM）进行宣布与宪报。“

掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔日前发表文告指出，马来统治者理事会将在1月24日（星期四）举行统治者理事会特别会议，推选第16任国家元首及副国家元首，然后在1月31日（星期四）举行新任国家元首和副国家元首的宣誓仪式。