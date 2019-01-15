不想缺席脱欧协议投票‧女议员延后剖腹产子 英国国会周二就梅伊与欧盟达成的脱欧协议进行表决，工党一名女议员希迪克决定为此延后剖腹生产，从原订的15日延后到17日，为的就是不想缺席投票。

（伦敦15日讯）英国国会周二就梅伊与欧盟达成的脱欧协议进行表决，工党一名女议员希迪克决定为此延后剖腹生产，从原订的15日延后到17日，为的就是不想缺席投票。

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美国有线电视新闻网（CNN）报道，由于患有妊娠糖尿病，医疗专业人士建议希迪克14或15日生产。希迪克的办公室表示，她要求将剖腹手术延后到周四（18日），已获医生同意。

36岁的希迪克打算坐轮椅到国会表决。她向《伦敦标准晚报》说：“如果我儿子比医生建议的晚一天来到这个世界，但这个世界是有更好的机会让英国和欧洲建立更强健关系的世界，那就值得为此奋斗。”

梅伊所属的保守党消息人士说，该党曾提议要以“配对”机制因应希迪克的缺席，也就是当某议员无法亲身出席投票时，可与敌对阵营议员协商好，意味着保守党阵营的一名议员也将不投票，以维持票数平衡。

但希迪克表示，去年一名新手妈妈议员使用配对机制，却遭保守党反将一军，因此她不相信这个非正式制度。

而工党同僚曾询问下议院议长贝尔考，希迪克是否可以委托代理投票，但贝尔考说这不是他的权力范围，且这种投票制度也尚未落实。

希迪克是孟加拉裔，她是孟加拉国父、第一位总统拉曼的孙女。她的阿姨是上周创纪录地第4度当总理的“铁娘子”哈西娜，不过去年底举行的该选举暴力不断，并被广泛指涉黑箱作业。