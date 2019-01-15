沙巴兰瑙发生里氏3.3级地震 根据气象局报告指出，兰瑙今天下午2时15分发生里氏3.3级地震，当地居民可能感受到震感。

（沙巴15日讯）又来地震！兰瑙的朋友有感受到吗？

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根据气象局报告指出，兰瑙今天下午2时15分发生里氏3.3级地震，当地居民可能感受到震感。

2015年6月5日，沙巴兰瑙曾发生地震，地震规模达矩震级6.0级，震央位于兰瑙西北12公里处，距离首府亚庇85公里，震源深度10公里，地震时间持续长达30秒，最高烈度达7级。这也是我国自1976年以来震度最强的地震。除了兰瑙及亚庇，沙巴多地包括担布南、斗亚兰、古打毛律、吧巴、保佛甚至远至纳闽均有震感。

2015年的沙巴地震造成京那峇鲁山上16人死亡和2人失踪，137名登山客受困，随后全数救出。

2015年的沙巴地震也是沙巴及马来西亚自有地震测量以来，所记录的规模最大的地震。

2015年沙巴地震导致京那峇鲁山大量山石崩落、钢索栈道损坏，正在攀岩的登山客首当其冲，因而伤亡都集中在那里。18位死者当中，有14位登山旅客、2位向导及2位钢索栈道职员，包括7名12岁的儿童。当中的向导、栈道职员及2名成年登山客共6人来自马来西亚，9名来自新加坡的死者包括了6名儿童，另有中国、日本、菲律宾各1名，当中的菲律宾籍罹难者是一名在新加坡求学的12岁儿童。