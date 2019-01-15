波市会鼓励善用．SISPAA投诉民生效率高 善用波德申市议会手机应用程式投诉管道SISPAA，解决民生问题将缩短时间，事半功倍！

若更多民众善用SISPAA投诉管道，市议会将可减少对传统投诉方式的依赖，并可专注推动更多利民政策，以及波德申未来发展及整体规划。（图 ：星洲日报）

（森美兰．波德申14日讯）善用波德申市议会手机应用程式投诉管道SISPAA，解决民生问题将缩短时间，事半功倍！

广告

波德申市议会电子投诉管道（E-Aduan）SISPAA虽然设立已有一段时间，但是使用率依然偏低，这几年来市议会也一直积极向外推动采用有关投诉管道，以便能够让市议会的工作更有效率化。

据悉，大部份民众仍然倾向于采用传统的投诉方式，即上门寻求人民代议士的协助，再由人民代议士转达有关民生投诉后，交由有关当局解决问题。

让市会掌握各区问题

虽然类似的投诉方式屡次见效，然而日渐增加的投诉案例，也令人民代议士及市议员应接不暇，一旦无法在限定的时间内把民生投诉解决，偶尔还会引起民怨。

因此，配合时代的进步，波德申市议会年前也设立SISPAA的投诉管道，希望能够藉着类似的投诉管道，有效地为人民解决问题，同时，市议会也能够从中掌握到每个地区所面对的问题，日后为波德申的硬体设备发展，作出完善的规划。

截至去年11月仅439人使用

广告

根据波德申市议会的数据显示，截至2018年11月为止，透过SISPAA管道投诉的仅有439人、亲自致电共有296人、亲自上门178人及柜台投诉122人。

此外，透过SMS投诉的80人、信函55人、电邮49人、市议员47人、社交媒体23人，以及其他的36人。

可简化投诉程序“我们希望能够最大化的协助波德申的民众解决问题，而SISPAA就是其中一个主要的管道，它可以简化不少程序，而且，民众投诉的问题，在获得当局妥善的安排下，随时可在最短的时间内得到解决。”

波德申市议员石家益在接受《花城》社区报访问时，这样指出，石家益同时也是森州行政议员兼芦骨州议员朱建华的特别助理。

广告

他披露，即使是州议员服务中心，在接获民众的投诉时，也是使用SISPAA的管道来协助民众反映有关地区的民生投诉，再交由市议会相关的部门负责安排时间，解决民众投诉的民生问题。

长者不善用智能手机“而多数上门投诉的民众，以长者为主，主要是因为长者不擅于使用智能手机，所以需要我们代劳，帮助年长投诉者填写资料。”反观，他则建议一些年轻人可善用SISPAA的投诉管道，只要在波德申市议会的官网上注册一个帐号，填写相关资料及投诉详情，即可发送到市议会的相关部门，此外，其投诉及自家的相关资料，往后也会留下记录，方便市议会作出工作安排。

他认为，年轻人可协助家中的年长者，直接的把周围住家的民生问题向市议会投诉，将可减少不必要的时间。

此外，在有关系统内，市议会也会随时向民众跟进最新的情况，让民众掌握到自己的投诉的问题，进行到哪个阶段。

石家益：15特工队应对投诉

当然，作为提供让民众投诉的管道，市议会都会定期安排至少15支特工队，包含市议会各小组成员组，来应对民众每日的投诉。

石家益指出，这些市议会小组包括卫生及环境组、执法小组、工程小组、园艺小组、城镇及乡区规划组、海滩及旅游组等所组成，以帮助民众解决各个层面的问题。

正因为有了各小组的合作，才可让民众投诉的问题，达到最有效率的解决方式。

他也说，无论是人民代议士或市议员，也建议民众善用SISPAA的投诉管道，再加上传统投诉方式下，双管齐下，也能让事情得到事半功倍的效果。

他也欢迎民众到http://www.mppd.gov.my/ms/rakyat/e-perkhidmatan/e-aduansispaa注册帐号，或者到手机软件商店下载波德申MPPD的应用程式，如此就轻松使用波德申市议会的服务，把相关问题反映到波德申市议会。

如今智能手机功能相当便利，只需一台手机一个帐号，将可使用波德申市议会的电子投诉服务SISPAA，同时，民众也可随时更新最新的进展。（图：星洲日报）