车市吹寒风．汽车巨头吁美结束贸易争端 全球汽车业高管周一齐聚底特律，呼吁美国特朗普政府与国会解决贸易纷争以及结束政府关门状态，高管们称汽车业正在因种种政治不确定性而付出代价。

（图：美联社）

（美国．底特律15日讯）全球汽车业高管周一齐聚底特律，呼吁美国特朗普政府与国会解决贸易纷争以及结束政府关门状态，高管们称汽车业正在因种种政治不确定性而付出代价。

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美国贸易官员目前在与中国官员磋商新协议，希望能够避免互祭新关税；与此同时，美国与墨西哥、加拿大3国的区域贸易新协议仍有待国会批准。在美生产汽车的制造商正在应对因特朗普政府关税政策而被推高的美制钢铝价格。

菲亚特克莱斯勒的CEO曼利周一在底特律车展对记者说，根据该公司的2018年美国销量估算，美国金属关税将导致该公司2019年成本增加3亿-3.5亿美元，相当于每辆车成本增加约135-160美元。

关税料使车价平均增约600美元

丰田汽车负责北美销售的执行副总裁Bob Carter则说，由于关税成本上升，该公司已不得不涨价3次——即使丰田美国汽车96%的钢材来自于美国钢厂。他估计关税使得业界平均每辆车价格增加约600美元。

通用汽车和福特汽车也因美国的钢铝关税而受到财务打击。

“这些是不利因素。”通用汽车总裁Mark Reuss对路透表示，“经营企业以抵销这些不利因素是我们的职责。”

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通用汽车首席执行员博拉（Mary Barra）上周五向投资者承诺，尽管受关税相关成本及电动汽车投资影响，但通用汽车将提高2019年获利。她还坚持其计划，准备关闭5家北美工厂及总共裁减近1万5000个就业岗位。

由于缺乏新的拨款，美国约有四分之一的联邦政府机构从12月22日起关门。

曼利表示，美国政府关门正延误公司一新款重型皮卡的检定认证。这些车是该公司最赚钱的产品。

“越早解决，显然越好。”他说。

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许多问题悬而未决

在预测人士认为美国和中国2019年汽车需求将放缓之际，汽车业对特朗普政府改革贸易和环境政策所带来的不确定性的担忧正在加剧。

“目前有许多问题悬而未决。”福特执行董事长克莱福特（Bill Ford Jr.）在车展场边对记者说。“鉴于我们产品从订货到交货需要一段时间，因此确定性是我们真正想要的东西，但目前我们没有得到。

克莱福特表示，该公司认为美国贸易代表莱特希泽听到了其意见，但他不知道诸多问题何时能解决。

汽车业高管对新版北美自由贸易协定（NAFTA）表示欢迎，该行业希望影响其在该地区长期投资决定的规定能够明确。

为了获得更明确的政策，他们希望美国国会迅速就更新版协定的命运做出决定。