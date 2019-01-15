回购美油？．贸易休战以来首见．传3美原油货船正驶往中国 贸易消息人士周一向路透透露，3艘美国原油货船正从美国墨西哥湾驶向中国，这是去年9月末和12月中美宣布贸易休战90天以来首批运往中国的原油。

（图：法新社）

（纽约15日讯）贸易消息人士周一向路透透露，3艘美国原油货船正从美国墨西哥湾驶向中国，这是去年9月末和12月中美宣布贸易休战90天以来首批运往中国的原油。

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船舶经纪商和船运追踪数据显示，这些货船上个月离开德州加尔维斯顿，计划在1月末至3月初之间抵达中国港口，象征去年夏季贸易争端爆发后中国买家一直避免购买美国原油的情况发生变化。

不愿具名的美国的船舶经纪消息人士指出，“看起来中国已恢复进口美国原油，但目的地仍可能发生变化。”

中国是全球最大的原油进口国。2015年末美国解除长达40年的原油出口禁令后，中国成为美国原油的头号买家。海关数据显示，2018年前9个月，中国对美国原油进口达到32.5万桶/日。

经纪公司援引数据显示，超级油轮Alboran运载约200万桶石油近日绕过好望角，将于本月末抵达中国。

根据路孚特（Refinitiv）的Eikon船只追踪信息，另有装载200万桶原油的两艘油轮Almi Atlas和Manifa预计在2月底或3月初抵达中国，目前两艘船定位在巴西外海。