美欧料续放缓．中国回稳．OECD：全球成长动能减弱 全球主要经济体景气持续下降，欧元区降最快，美国也不例外，中国勉强维持，进一步显示全球经济正同步减缓，今年全球经济成长可能比原先预估更差。

（布鲁塞尔15日讯）经济合作发展组织（OECD）编制的综合领先指标显示，全球主要经济体景气持续下降，欧元区降最快，美国也不例外，中国勉强维持，进一步显示全球经济正同步减缓，今年全球经济成长可能比原先预估更差。

广告

今年全球成长或低于3%

彭博资讯经济学者指出，OECD的数据初步显示2019年全球经济正丧失动能；依据CLI估算，今年全球经济成长率可能降到3%以下，是2016年来最低，也比2010年来的平均水平下降0.7%，减缓幅度令人震惊。

OECD编制的综合领先指标（CLI），主要预测未来6到9个月全球景气的转折趋势，该指标去年初起便缓步下降，最新的去年11月数据再度下降到约99.32，明显低于去年7月的99.86；欧元区11月指数降到99.39，美国降到99.59，中国维持在98.78。

OECD特别点名美国及德国，表示之前出现的动能减缓“初步信号”，现在已经获得证实。

美国去年12月就业报告虽仍强劲，但ISM制造业指数却降到两年低点，房市也持续降温；OECD的领先指标预测，美国今年经济仅温和成长，部份是因减税效益日渐减退。

联储局已表示可能暂停升息。

广告

欧元区去年11月工业生产剧减1.7%，德国更出现经济将陷入衰退的风险，亦即去年第三、四季经济都萎缩；意大利经济同样堪忧，法国街头抗议升高也打击成长。

中国去年12月进、出口额都低于预期。出口比上年同期剧减4.4%，以美元计算是2016年来最低额，显示美中贸易紧张的影响已经表现在经济数据上。