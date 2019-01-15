欧元区11月工业生产．创近3年最大降幅 欧元区11月工业生产录得近三年最大降幅，引燃对欧元区2018年第四季经济增长的担忧，并引发对欧洲中行下次升息时机的疑虑。

（图：法新社）

（布鲁塞尔15日讯）欧元区11月工业生产录得近三年最大降幅，引燃对欧元区2018年第四季经济增长的担忧，并引发对欧洲中行下次升息时机的疑虑。

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引发对利率前景质疑

欧盟统计局公布，欧元区11月工业生产较前月下降1.7%，创2016年2月来最差表现。10月工业生产小幅下修为增长0.1%。

此前路透访查的分析师预计11月工业生产会出现下降，但预期的降幅低于官方数据。分析师原本预计11月工业生产较前月下降1.5%，较上年同期下降2.3%。

工业生产数据欠佳加剧了对欧元区经济增长的悲观看法。现在看来欧元区2018年第四季经济维持缓慢增长的可能性更大。

“欧元区增速明显减了一档。”凯投宏观经济分析师Andrew Kenningham表示。

他指出，欧元区2018年第四季区内生产总值（GDP）仍可能勉力小幅增长，但新出炉的产出数据释出不利的信号。

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欧元区第三季经济仅增长0.2%，低于第二季的0.4%。经济出现反弹的期望如今在减退。

尽管11月零售贸易数据优于预期，显示消费者仍愿意支出，但投资者信心益发黯淡可能影响投资。

工业生产数据下降主要是由于机械等资本财生产大幅下滑。

欧中行或需修正成长预估

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如果第四季增长放缓，可能令欧洲中行不得不修正其关于2018年全年欧元区增长1.7%的预估。

荷兰安智银行（ING）经济分析师Bert Colijn称，增长较低及12月通膨率益发远离欧洲中行的目标，使得今年升息的可能性降低。

欧洲中行12月时承诺至少到夏季都会维持利率于当前的纪录低点，也未试图改变市场对于2020年初才会进行危机后首次升息的预期。

在疲弱的欧元区工业生产数据出炉前，欧元区主要经济体近日公布的数据就不怎么好看，促使经济分析师升高了德国及意大利衰退的风险。