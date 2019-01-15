提振经济．中国承诺实施更大规模减税 根据中国高级经济政策官员，中国承诺将实施“更大规模”减税，以帮助支持其正在放缓的经济。

（图：法新社）

（中国．北京15日讯）根据中国高级经济政策官员，中国承诺将实施“更大规模”减税，以帮助支持其正在放缓的经济。

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根据在中国中行副行长朱鹤新、财政部部长助理许宏才、国家发展和改革委员会副主任连维良周二举行新闻发布会前的新闻稿，中国政府将继续减税，尤其是对小企业和制造业减税。

根据上个月中央经济工作会议达成的共识，中国证实2019年将采取更多支持性措施来稳定经济。

到目前为止，几乎还没有什么迹象显示增量刺激措施扭转了实体经济人气；定于下周公布的数据或显示，中国经济出现将近30年来的最慢增速。

而且中国经济面临进一步减速的风险，因出口放缓、物价涨幅缩小、信贷成长低迷。

人行副行长：货币政策非一成不变

中国中行副行长朱鹤新在国新办发布会上表示，要保持松紧适度，根据形势变化体现货币政策的灵活性、前瞻性和针对性，货币政策要为经济提供足够的支持。

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朱鹤新表示，要解决好资金成本问题，引导资金利率的下移。要保持宏观杠杆的基本稳定，希望打通货币政策传导的最后一公里。

朱鹤新还指出，金融机构在政策传导当中扮演重要角色。同时，降准有效的支持实体经济发展，实体经济发展好了就有利于人民币汇率稳定。