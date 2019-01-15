相隔20再合作·周星驰邀张栢芝为《新喜剧之王》特别声演 周星驰今年的贺岁力作《新喜剧之王》在大年初一上映，而相隔20年的《喜剧之王》黄金组合—周星驰和张栢芝，亦因此戏再度合作，只不过由幕前移向幕後，昔日的“尹天仇”变成导演，诚邀“柳飘飘”张栢芝为电影特别声演，星爷坦言如果要拍喜剧之王，栢芝当然是不二人选。

（图：香港明报）

（香港15日讯）周星驰今年的贺岁力作《新喜剧之王》在大年初一上映，而相隔20年的《喜剧之王》黄金组合———周星驰和张栢芝，亦因此戏再度合作，只不过由幕前移向幕後，昔日的“尹天仇”变成导演，诚邀“柳飘飘”张栢芝为电影特别声演，星爷坦言如果要拍喜剧之王，栢芝当然是不二人选。

广告

今次星爷与张栢芝因工作而重聚，两人久别重逢，张栢芝觉得星爷与自己的预想中很不同，她表示：“他依然好年轻，没有我想像中做导演好沧桑的样子。”当被问到为何邀请张栢芝为戏中角色配音，星爷笑说：“拍喜剧之王喎！如果不找她，我也不知道可以找谁。”

（图：香港明报）

星爷透露《新喜剧之王》是讲述一个临时演员的奋斗过程，当中的故事跟大家所认识的《喜剧之王》看似类同，其实内有乾坤。除了秉承了自己的喜剧风格和特色，星爷更认为今次作品的女主角比较似自己，而张栢芝认为《新喜剧之王》仍保留不少星爷个人风格。

“尹天仇”与“柳飘飘”再次碰头，少不免会勾起当年拍摄《喜剧之王》的种种回忆，回想自己第一部戏就要与星爷拍对手戏，张栢芝坦言：“我反而不怕他，只怕自己做得不够好，我知道自己用心就可以演得好。”

星爷的经典作品多不胜数，今次以新故事内容去拍摄《喜剧之王》，别有一番味道，张栢芝觉得这是一个很好的选择，她解释：“大多数人都觉得周星驰就是与搞笑挂勾。人生有几多个20年，想拍就去拍！”（香港明报）