国民在华涉贩毒改判死刑‧加拿大总理批中任意独断 中国及加拿大关系紧张升级！中国辽宁省大连市中级法院周一重审加拿大公民谢伦伯格毒品走私案，以走私毒品罪判谢伦伯格死刑，并没收全部财产。

加拿大总理杜鲁多批评中方“任意独断”（arbitrary）判处加国公民死刑。 （图：法新社）

（大连15日综合电）中国及加拿大关系紧张升级！中国辽宁省大连市中级法院周一重审加拿大公民谢伦伯格毒品走私案，以走私毒品罪判谢伦伯格死刑，并没收全部财产。

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加拿大总理杜鲁多对此表示关注，批评中方“任意独断”（arbitrary）判处加国公民死刑。美联社报道，这是杜鲁多担任总理以来对中国最严厉的批评。加拿大随即修订对中国的旅游警示，警告赴中国的公民注意当局“任意强制执法”风险，并提醒所有前往中国的加拿大人需高度谨慎。

谢伦伯格在大连市中级人民法院受审时否认指控。他说：“我不是毒贩。我是来中国旅行的。”（图：法新社）

谢伦伯格一审被判刑15年

36岁的谢伦伯格一审被判刑15年，上月在华为太子女孟晚舟于加拿大被捕后，突然遭辽宁省高等法院认定刑期过轻，发回重审，并于周一被改判死刑。

谢伦伯格在大连市中级人民法院受审时否认指控。他说：“我不是毒贩。我是来中国旅行的。”

加拿大当局上月1日应美国要求逮捕孟晚舟后，逮捕了加拿大前外交官康明凯、商人史派佛等加国公民，指控他们涉嫌危害国家安全，中国媒体还突然开始大幅报道加国公民谢伦伯格参与将220公斤甲基安非他命（俗称“冰毒”）走私到澳洲一案。分析人士称中国可能就孟晚舟被逮捕实施报复。

杜鲁多周一在谢伦伯格判刑后表示高度关注事件，并开腔批评中国随意判处死刑。

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大连中院一审重审认定，谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035公斤，行为构成走私毒品罪。依照《刑法》有关规定，以走私毒品罪判处被告人死刑，并处没收个人全部财产。

大连法院宣称，2014年12月被捕的谢伦伯格在贩毒团伙中发挥了“关键的作用”。法院指出，“犯罪团伙不满足于在一个国家传播毒品，还向他国扩散，这对人类的健康和国家的稳定是有害的。”

据报道，庭审共持续近13个小时，大批旁听人员到场，当中包括加拿大驻华使馆官员和3名外媒记者。

中国过去曾多次处决外籍毒贩，包括在2014年、2013年和2009年分别处决日本、菲律宾和英国毒贩。

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在中国，法庭重审很少见，而且要求更严厉判决的重审更为罕见。

研究员：中传达强硬信息

国际特赦组织中国研究员倪伟平告诉法新社：“本案有许多因素引起了严重关切，尤其是重审进行得如此仓促，而国营媒体也如此刻意关注本案。”

他补充：“中国八成是想向加拿大传达强硬的信息。”

据报道，谢伦伯格已提出上诉。

加拿大亚太基金会高级研究员斯蒂芬斯向法新社表示：“中国可法外施恩，这可作为向加拿大施压的手段。”

《纽约时报》指，谢伦伯格的一名亲属说，他们担心谢伦伯格已成为中国要加拿大释放孟晚舟的讨价还价筹码。

北京已多次反驳本案与孟晚舟事件有关联的说法。

中国外交部上周五表示，希望有些人“不要因为自己把法律问题政治化，就轻率地怀疑其他国家也把法律问题政治化。”

反批加拿大“法律政治化”

中官媒：贩毒罪不可赦

对杜鲁多公开抨击中方专横，中国官媒周二相继发文反批加方“法律政治化”，强调在中国贩毒“罪不可赦”。

官媒《环球时报》发表社评称，谢伦伯格的上诉审理发生在华为财务长孟晚舟在加拿大遭扣押之后，加拿大和一些西方舆论在第一时间就将此案与孟案联系起来，宣称中方在拿此案向加方施压。

“这种无理的推测是对中国法律的粗暴轻视”。

社评还批评杜鲁多说法双重标准，更言“这样的文化和价值自恋到了该沉到安大略湖湖底的时候了”。

社评指，走私毒品在中国是重罪，杜鲁多的评论显示，加方还是对法院判决立即开始了价值判断，而不是法律对照。

指加拿大“有点中邪”

社评最后指，加拿大近来“有点中邪”，热中于拉拢美国等其他国家发声，低估了中国法律和中国国家意志，强调“中国对自己法律和国家利益的坚持是加方以为一推就倒、但实际上却很坚硬的墙”。

具有官媒新华社背景的微信公众号“牛弹琴”也发文称判决传递了一个重磅信号：“不管是加拿大人，还是哪国人，在中国贩毒，罪不可赦，乃至会杀无赦。”

文章研判，在谢伦伯格被最终执行死刑前，加拿大还会使出各种手段来施压求情。“新的博弈才刚刚开始”。

文章奚落被判死刑的谢伦伯格：“贩毒222公斤，还对15年判决还不服。这个加拿大人确实感觉太好了一些。”