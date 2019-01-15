双溪南眉11危楼拆了．剩17业主未决定 在得到业主点头下，双溪南眉镇上11间百年老店屋“危楼”终于拆除了，剩下17间老店屋业主尚未做出拆除的决定。

头上木块及锌片摇摇欲坠，威胁公路使用者。（图：星洲日报）

（马六甲14日讯）在得到业主点头下，双溪南眉镇上11间百年老店屋“危楼”终于拆除了，剩下17间老店屋业主尚未做出拆除的决定。

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被拆除的老店屋危楼，虽属于私人产业，野新市议会基于并非土地征用，所以无意给予任何赔偿，就算是其余17间店屋，若是拆除，同样不会得到赔偿。

有关业主是自行与承包商洽谈，并达致协议，委托后者执行拆屋工作，因此，并不牵涉到市议会。

拆除老店屋废墟没运走

据了解，由于百年老店屋的建筑材料，很多是好木，有重新使用价值，承包商就是在资源回收条件下，与业主协议“义务”执行拆除工作。

不过，拆除老店屋后，现场却留下手尾，废墟没有运走，善后工作做不好，引起居民埋怨，还得劳动市议会派员工到场清理。

在11间被拆除的老店屋中，茶餐室东主吴向德就占了两间，对吴向德来说，既然老店屋都已残旧，成了危楼，已不能使用，留住又怕塌坍，伤到路人，拆除了反而更放心。

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吴向德早期在这2间老店屋营业，一间是茶室，另一间是货仓，自从老店屋被列为危楼后，才迁出本身的产业，租用另一间结构较安全的老店屋继续营业。

吴向德：建筑材料交承包商

吴向德说，拆除工作是在去年11月前就已展开，有四五名工人负责，出动2辆泥机，一间接一间拆除。

“我是经过与承包商商谈，老店屋的建筑材料，全部交由承包商拿去，我不必支付费用。”

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他说，其实，这些老店屋虽已简陋、残旧，但它们的横梁木料，却还很耐用、坚硬，属上等材料。

他说，承包商在完工后，运走木料，跟着就收工，造成现场留下废墟、垃圾和杂草树木，情况糟糕。

记者在现场发现，有的老店屋拆除后，造成相连建筑物的屋顶，木板建材松脱，锌片摇摇欲坠，严重威胁路人的安全，随时会被掉落的木块和锌片击中重伤。

吴向德觉得，与其让老店屋空置，又是危楼，遇上狂风大雨，随时会塌坍，危及民众，给本身带来心里压力，倒不如拆掉，让心安乐。

他说，除非得到业主同意，谈个清楚，承包商才敢施工拆除老店屋。

“不过，有些业主尚在期望能得到政府的赔偿，才愿意搬空老店屋并拆除。”

林亚福：属私人产业市会不赔

野新市议员林亚福受访时，斩钉截铁指出，由于老店屋属于业主和地主的私人产业，就算把老店屋拆除，也得由业主和地主去物色承包商，市议会不会做出赔偿。

“再者，市议会并没有征用这些老店屋的土地，老店屋所以拆除，乃因它们成了危楼，而市议会发函给业主，纯粹要求自行把危楼拆除，以防发生塌坍伤人事件。”

他指出，在这方面，有些业主表现得不合作，他们要求政府提供赔偿，然而，这是不可能的事。

欢迎业主提发展计划他重申，这些老店屋都是私人产业，既然已是危楼，业主就应设法解决，市议会不会无缘无故去动用市民的产业。

“至于老店屋拆除后，业主和地主有何发展计划，则可向市议会提出建议，相互进行商讨。”

百年老店屋有很多好木料，工作人员正把它们拆下，分开处理。（圖：星洲日報）

老店屋拆除后，废墟堆积在丛林树木。（图：星洲日报）