梅伊脱欧协议料惨败‧传默克尔愿再让步助一臂之力 英国国会周二晚上7时（大马时间周三凌晨3时）将表决首相梅伊与欧盟谈成的脱欧协议，外界普遍预测梅伊将惨败。就在紧要关头，传出德国总理默克尔松口，表示会在最后关键时刻助梅伊一臂之力，如果协议不过，欧盟可能再让步，因此梅伊有可能会要求国会再表决一次。

英国国会此前对脱欧协议进行辩论，怎知分歧没有消弭，反而越辩越深，梅伊周一在下议院再疾呼议员支持其方案，但看来将徒劳无功。（图：法新社）

（伦敦15日综合电）英国国会周二晚上7时（大马时间周三凌晨3时）将表决首相梅伊与欧盟谈成的脱欧协议，外界普遍预测梅伊将惨败。就在紧要关头，传出德国总理默克尔松口，表示会在最后关键时刻助梅伊一臂之力，如果协议不过，欧盟可能再让步，因此梅伊有可能会要求国会再表决一次。

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英国《太阳报》引述知情人士形容，梅伊和默克尔星期日通电话，两人之间的对话“非常正面”，并指后者认为无协议脱欧对各方而言都是灾难。

报道指，欧盟的让步包括说服爱尔兰总理瓦拉德卡同意对爱尔兰边界“保障措施”（backstop）设定截止日期。边界保障措施是保障在英国脱欧后，爱尔兰和北爱之间不会出现硬边界。启动此措施如同将北爱留在欧盟内，因此国会脱欧派极力反对。

部份预估会输200票

英国国会下议院周二晚上7时开始对梅伊方案进行表决。下议院共有650席，保守党占317席，因获得执政盟友北爱尔兰民主统一党（DUP）10席的支持而享有多数。部份预估认为，梅伊的提案将面临接近200票差距的大幅挫败。

据悉，约有100名保守党议员及DUP10名议员将与工党等反对阵营一起，投票反对。DUP周一重申该党在北爱硬边界问题的立场，批评最后保障措施令草案有缺憾，削弱北爱在英国的地位。

路透社报道，支持票与反对票之间的差距，将决定梅伊是否会再试一次、下台、延后脱欧甚至继续留欧。好几名欧盟官员已透露，若脱欧协议的反对票比支持票多60票以上，基本上就代表协议濒临“死亡”。

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梅伊在国会表决前夕力挽狂澜，她周一向议员发出警告，指否决这次的脱欧协议，将会导致无协议的硬脱欧局面，甚至导致国家分裂，或颠覆英国的民主制度，阻挡英国脱欧。

她说：“你们之前无论怎样决定，在表决前的24小时，请再看一次这项协议。”她承认协议并不完美以及曾作出妥协，但议员们目前很清楚欧盟所作出的承诺，因此应该支持协议。

梅伊党友也有异议

不过梅伊本身的党友也有不少人对协议有保留，最新包括保守党党鞭约翰逊因他对这份协议抱持异议，周一宣布辞职，以让他可以对协议投反对票。他说：“很明显地这项协议会损害国家利益。”

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反对党工党消息人士称，除非梅伊做出重大让步，她若大幅落败，工党党魁科尔宾最快在周二（15日）晚上就对梅伊政府提出不信任投票并启动国会改选，虽然在保守党议员不支持的情况下，不信任案不可能通过，但科尔宾将遭到支持二次公投的强大压力。

欧盟则宣称，英国有可能无法在限期前正式脱欧，因此目前正为脱欧延后到7月作准备。欧盟一位官员透露，梅伊若能撑过不信任案，料需要更多时间说服国会达成协议，欧盟将提供“技术性延迟”至今年7月。

梅伊脱欧协议没过会怎样？

梅伊请求国会批准她的脱欧协议，但可能不会如愿。这将引发关于英国脱欧前景的巨大不确定性。如果正如预料梅伊输掉表决，接下来会如何？

●协议重回国会

梅伊需在1月21日之前，提交关于英国下一步行动的新计划。目前尚不清楚她的“B计划”内容，但一些当地媒体报道称，她将要求国会再次就脱欧协议进行投票，也许是在寻求欧盟给予新的保证之后。

一些议员主张，国会可由各派系组成委员会，从政府手中拿回脱欧事务的控制权，但目前仍不清楚这个构想技术上是否可行或者已得到足够的支持。

●梅伊辞职

梅伊可能辞去保守党党魁，在无需大选的情况下引发党内争夺成为她的继任人选。

●梅伊被保守党赶下台？

梅伊去年12月赢得党内的信任投票，党魁地位一年内不会受到挑战。

●不信任投票

反对党工党表示，若梅伊的脱欧协议被否决，将提出对政府的不信任投票，但并未拟定明确时间。若多数议员对梅伊政府投下不信任票，工党将有14天的时间，透过投票证明获得多数议员的支持，进而组建新内阁，在不经重新大选的情况下掌权。

●重新大选

如果梅伊的政府在信任投票中失利，而工党又无法组建新政府，将举行大选。梅伊也能在三分之二议员同意下重新举行大选。但她之前已表示，这么做不符合国家利益。

●第二次公投

英国举行第二次脱欧公投的前景仍不明朗。只有在国会批准的情况下才能举行第二次公投；即使国会真的同意，英国可能将要求推迟脱欧时程。

●延后或取消脱欧

政府可能寻求延长与欧盟的谈判期，以争取时间来达成更好的协议、举行大选或者进行第二次公投。政府可能也会撤销其脱欧意向通知，欧洲法院已裁定英国有权单方面终止脱欧，不需经过其他欧盟成员国同意。