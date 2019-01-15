甘榜大火逾百家庭失所． 安华拉拜：灾黎有屋子住了 砂地方政府及房屋部助理部长（房屋及公共卫生）安华拉拜指出，当年甘榜拿督与甘榜希礼大火造成上百户家庭失去住所

在“格盟央发展计划”下的86个房屋单位，预计在10至12个月内完成。

（诗巫15日讯）砂地方政府及房屋部助理部长（房屋及公共卫生）安华拉拜指出，当年甘榜拿督与甘榜希礼大火造成上百户家庭失去住所，如今这些家庭灾黎已获得妥善安排，落实“居者有其屋”。

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他今日巡视“格盟央发展计划”后在新闻发布会上说，2013年的甘榜拿督与甘榜希礼大火造成61座马来木屋被烧毁，共有143户家庭失去住所。当中，每座木屋都有数个家庭住在同一屋檐下。



他也说，在安置家庭灾黎方面，早前在新甘榜拿督路规划并兴建36所房屋给36户家庭。至于还有百余户家庭因无法负担，当局就在赤贫人民房屋援助计划（PPRT）下，也兴建39个房屋单位。当中，15个单位已经完成，另外15个单位近乎完工，其余9个单位在施工中。在这项援助计划下，这39户家庭是免费入住的。



“目前砂州房屋发展机构在格盟央发展计划下，将负责承建58所可负担房屋给家庭灾黎，加上新甘榜拿督路的36所房屋，以及在援助计划下的39所房屋单位，总共有133个单位。因此，在143户家庭失去住所下，我们已为他们兴建133个房屋单位，至于还有10户家庭灾黎是租屋者，有些不符合资格申请，有些则是不要。”



安华拉拜指出，州政府设法为这些灾黎提供援助，让他们购买可负担的房屋。除了在赤贫人民房屋援助计划下的39户家庭是免费的，其余灾黎都享有大量补贴，譬如在新甘榜拿督路的36户家庭只需支付房屋建筑费，毋须缴付地税、房屋地段建设和基建设施费用。





砂地方政府及房屋部助理部长（房屋及公共卫生）安华拉拜：当年甘榜拿督与甘榜希礼大火造成上百户家庭失去住所，如今这些家庭灾黎已获得妥善安排，落实“居者有其屋”。



