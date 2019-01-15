程旭辉友情价拍《种生基》·不用苦背剧本轻松演 辉哥（程旭辉）指自己收“友情价”接拍慈善电影《种生基》，由于导演赖锦坤让他“自由发挥”，让难得不用苦背剧本的他笑说，“是我从影以来最轻松的一次。”

王筱凌（左起）、黄侯升、导演赖锦坤、程旭辉、林静苗、王家蔚和陈观怡一起宣传1月17日上映的慈善电影《种生基》，林静苗还特地以一头红卷发亮相来“抢镜”。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）辉哥（程旭辉）指自己收“友情价”接拍慈善电影《种生基》，由于导演赖锦坤让他“自由发挥”，让难得不用苦背剧本的他笑说，“是我从影以来最轻松的一次。”林静苗和辉哥曾合作多次，这次演出“死对头”则演得最过瘾，“因为导演完全放手让我们去演，基本上我和辉哥都是‘联合导演’，只要凭感觉表现出我们的态度即可。”林静苗更笑说，“希望我2019年能种出一个老公。”

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辉哥是在获慈航阳地生基赞助“种生基”后，建议他们开拍以这为题材的电影。电影共分3个单元，并将在1月17日全马上映，票房收入在扣除制作费后将全数捐赠给5个慈善机构，包括马来西亚善心组织、巴生莲花慈爱之家、耕心慈善中心、马来西亚爱心慈善协会及马来西亚童军俱乐部。

黄侯升这次演出辉哥的儿子，并表示自己为戏中爸爸打100分，如今就读国际学校Grade8的他身型拉高，发布会开始前还被辉哥调侃说，“你再长高就会高过我了啦。”

王筱凌演出黄侯升的妈妈，网红王家蔚在其中一个单元演出半红不黑的女歌手，陈观怡则指辉哥很照顾她，在她被蚊子叮咬时会给她擦药膏。