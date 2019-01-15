【暖势力】华小师生热心动脑筋．废瓶变彩瓶义卖捐学校 脑筋动一动，废物变金钱！

学生们运用平时在美术课所学习到的知识，制作出一个个漂亮的美术品帮助学校义卖筹款。（图：星洲日报）

（霹雳．江沙15日讯）脑筋动一动，废物变金钱！

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利民加地华小师生为了协助学校筹募翻新电线及开办精明课室经费，放学后特地到收破烂的地方搜集玻璃瓶带返学校清洗干净，大家一起为玻璃瓶涂上美丽色彩及绑上五彩缤纷的花边，以便在筹款晚宴上义卖帮助学校。

利民华小将于2月7日举办筹款晚宴，筹款目标32万令吉，该校三机构至今只筹得8万令吉款项，离目标尚差了一大截距离。师生们眼见学校有难不能袖手旁观，在校长陆翠珊的带动下，制作了20多个五彩缤纷的玻璃瓶准备在晚宴上义卖，当中最为特别的一套由色酒瓶打造而成的12生肖，充晚宴压轴拍卖，由最高价者中标。

颜建源：再穷不能穷教育

利民华小董事长颜建源表示，三机构是次活动需要筹募20万令吉翻新学校建筑旧电线及12万令吉作精明课室经费，由于目前经济低迷加上橡胶行情奇差，筹委会只能硬着头皮展开筹款，再穷也不能穷教育，只能想尽办法包括义卖活动尽量筹集经费。

利民华小师生精于美术品制作，去年该校夺下全霹雳小学国庆日装饰比赛季军，师生为了报答三机构为学校所作的贡献，此次主动出击制作美术品供义卖，为学校尽一点绵力。

师生自愿留校完成任务

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美术老师蔡丽真及查克里干教导学生们如何在玻璃瓶上色，然后再绑上五彩缤纷的花边及各种精美装饰品，每一个花瓶的制作时间需耗上2个星期左右，为了协助学校，师生们自愿留校共同完成任务。

查克里干指出，帮助学校并不是只有捐款唯一办法，所谓有钱出钱，有力出力，学生们利用随手可得的废弃玻璃瓶，运用平时在美术课所学习到的知识，制作出一个个漂亮的美术品帮助学校义卖筹款。此次活动连校工也积极响应，他们协助清洗玻璃瓶，印证了全校上下共同维护学校的爱心。

“孩子的幻想世界是天马行空的，他们自由发挥想象力，为废弃玻璃瓶重新焕发生命力。”

他说，善加利用废弃品其实也是为环保尽一点贡献，地球的垃圾越来越多，老师有责任带头示范减少废弃物，学生长大后自然也会投入环保行列。

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“学校有难，匹夫有责”，利民华小三机构董事、全校师生甚至校工有钱出钱，有力出力，共同完成筹款目标。（图：星洲日报）

前利民华小校长王德祥（前中）义剪为学校筹得888令吉，前左为陆翠珊，前右为筹委会主席潘桂荣，后左一起为理发师覃岩庆、颜建源及家协主席潘美云。（图：星洲日报）

学生制作了一套由色酒瓶打造而成的12生肖充晚宴压轴拍卖，由最高价者中标。（图：星洲日报）