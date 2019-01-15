英超‧毫不畏惧打狼‧曼市续施压红军 面对“巨人杀手”沃尔弗罕普敦，曼市不但没有踢得畏手畏脚，还敢于逼抢使得对手接连犯错，最终全取3分，在双方两回合交手保持不败（1胜1和）。

曼市进入2019年所向披靡，继续向身前的利物浦施压。（图：法新社）

（曼彻斯特15日综合电）“蓝月亮”曼市昨日在英超第22轮坐镇主场，凭藉热苏斯梅开二度以及对方球员自摆乌龙下，以3比0大胜10人“狼队”沃尔弗罕普敦，取得联赛3连胜，继续以53分排在第2，4分之差紧追领头羊利物浦。

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面对“巨人杀手”沃尔弗罕普敦，曼市不但没有踢得畏手畏脚，还敢于逼抢使得对手接连犯错，最终全取3分，在双方两回合交手保持不败（1胜1和）。

阿奎罗刚刚伤愈竞技状态成疑，所幸曼市还有热苏斯这个“王牌”，他本场面对沃尔弗罕普敦独进2球，不仅成了球队最大功臣，自己也在近3场比赛收获7球，状态火热。此外，中场“魔术师”

大卫西尔瓦第267次为曼市在联赛出战，成了队内出战英超次数最多的球员。

瓜帥向西爾瓦致敬

曼市主帅瓜迪奥拉在赛后谈到球队的表现时说：“我们长时间11打10，我们很稳固，没有浪费太多机会，所以拿到3分，继续对领头羊保持压力。”

梅开二度的热苏斯是最大功臣，得到了瓜帅的点名赞扬：“每个人都想做到最好，但对一名前锋来说，重要的是进球。他最近2场比赛攻入6球。”

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狼队少踢一人很被动

对于大卫西尔瓦出战第267场英超成为队史第一人，“想达到这样的数目，你必须拥有不可思议的精神力以及连续性，这并不容易，他配得上我的所有尊敬。”

此役第10分钟，拉波特后场直塞，萨内左路接球杀入禁区后横传，热苏斯拍马赶到铲射破门，1比0。第19分钟，贝尔纳多．席尔瓦持球时被博利凶狠放倒，裁判直接掏出红卡将后者逐出，导致少一人作战的狼队相当被动。

第39分钟，曼市在禁区左侧打出2过1配合，斯特林强行突入后被铲倒，裁判判给蓝月亮点球机会，热苏斯一跃而就，2比0。进入下半场，曼市仍掌控大局，并在第78分钟通过

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德布劳内左侧似传似射击中对方球员考迪折射入网，提前锁定胜局。