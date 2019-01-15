中国科技巨头今年或更苦 庆幸2018年已经过去了？许多中国最引以为豪的科技巨头可别高兴得太早。今年的挑战可能会更大。

（中国．上海15日讯）庆幸2018年已经过去了？许多中国最引以为豪的科技巨头可别高兴得太早。今年的挑战可能会更大。

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经济快速降温

从法律冲突、令人瞠目结舌的市场暴跌到监管整顿，甚至还有不利的美国举动，中国最大的一些公司似乎经历了一串看起来很随机的灾难。然而在2019年，它们面临着一个共同且无情得多的敌人：本土经济快速降温。

中国经济减速将波及整个企业界。由于与美国的紧张局势抑制了该全球第二大经济体的工业活动和消费情绪，已然为信贷紧缩头疼的企业界面临的是一个更加艰难的环境。苹果公司出人意料地下调业绩预测，只会让人们更担心正在比预期更快地失去动力。

“市场的看法不佳。中国互联网行业存在宏观不确定性、监管阻力和竞争——每一家都需要投入更多资金来应对用户成长的放缓。”瑞银分析师Jerry Liu表示。“中国的公司平均而言估值高于美国，但现在估值已经下降并趋同，这表明了中国互联网面临的困境。”

所有这些都会给中国科技公司带来切切实实的后果。巨型融资——年轻互联网行业的命脉——可能消失：风险投资交易数量已经降至2015年以来的最低水平，甚至融资规模也在萎缩。

想一想Ofo，该中国共享脚车热潮的引领者几乎是中国数年来最大的一个初创企业失败案例。

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而从阿里巴巴集团到腾讯控股，这些资金更加雄厚的市场主宰者维持收入成长，也不再能够那样倚重国内市场了。

摩根士丹利估计，其所追踪的中国互联网公司2019年收入将平均成长29%——为至少2015年以来首次降至30%以下。