相信英国精神‧英国经济衰退区挺脱欧 美国《华尔街日报》报道，英国脱欧后经济受到最大打击的地区，居民反而最支持脱欧，许多制造业重镇与欧盟关系紧密，脱欧后恐将丧失大量工作机会，但居民宁愿脱欧拿回主权，不在乎经济下滑的阵痛。

国会表决前夕，脱欧支持者和反脱欧人士在下议院外集会。（图：法新社）

（伦敦15日讯）美国《华尔街日报》报道，英国脱欧后经济受到最大打击的地区，居民反而最支持脱欧，许多制造业重镇与欧盟关系紧密，脱欧后恐将丧失大量工作机会，但居民宁愿脱欧拿回主权，不在乎经济下滑的阵痛。

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英格兰工业区西米德兰兹郡有许多工厂都是欧盟供应链的一部份，被认为是英国脱欧后经济受到影响最大的地区，但也是英国12个郡级行政区中最支持脱欧的地区，近60%民众在2016年公投中支持脱欧。英国萨塞克斯大学一份研究估计，即使英国和缓有序地脱欧，也会让西米德兰兹郡丧失3万个工作机会，也就是就业人口萎缩1.2%，假如无协议脱欧，该郡将丧失6万个工作机会。

计有8万人口斯塔福德郡塔姆沃思镇，有67%选民在公投中支持脱欧，萨塞克斯大学估计，脱欧后塔姆沃思镇的就业人口将萎缩4%。

专家：阵痛不会持续太久

塔姆沃思镇61岁商业顾问施林普顿支持脱欧，他认为脱欧阵痛不会持续太久，并认为英国政府应把“与欧盟分手费”390亿英镑（约2060亿令吉）中的一部份拿出来，减缓骤然脱欧的冲击。他说：“英国经济很有活力，我相信英国精神能发挥作用。”

英格兰西北部科普兰地区是核燃料加工重镇，与欧盟核能产业唇齿相依。兰开夏郡法尔德市的航空业工人，与英国大文豪莎士比亚的故乡──斯特拉德福市的汽车业工人，都将面临类似情况，这两个城市的居民普遍在公投中赞成脱欧。

这些支持脱欧的英国人把行使主权、防堵移民、拿回法律自主权，看得比经济冲击重要。YouGov民调公司1月调查显示，跟留欧派选民相比，脱欧派较不担心脱欧后通膨严重、失业率升高和收入下降的后果。

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各造纷准备应对脱欧后遗症

目前，英国相关企业、零售业、金融机构、警察、军队纷纷开始准备应对“无协议脱欧”之后可能发生的情况。

对于金融机构来讲，“无协议脱欧”将是一场噩梦。届时，英国与欧盟监管机构之间的协议将不复存在，银行会发现自己处于法律真空地带，这意味着它们在欧盟的部份业务将无法展开。德意志银行、高盛集团、花旗银行已经将部份业务迁出英国，迁往的都柏林、卢森堡、法兰克福和巴黎是最受欢迎的几个地点。

由于存在不确定性，在英企业纷纷搁置计划，商业投资大幅下降。同时，多家英国企业也已准备好大幅增加的关税及行政成本。空中巴士等飞机制造商称，如果英国脱欧无法达成协议，他们可能不得不退出英国。

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此外，食品制造、纺织业向欧盟出口商品时，每年需要额外花费数千万英镑。英国零售商巨头乐购和玛莎百货的超市透露，正努力增加罐头和袋装食品的库存，以备英国无协议脱欧时可能出现的抢购潮。

有分析师表示，任何供应紧张都可能导致蔬果、肉类和奶类制品的价格上涨。

据《卫报》报道，随著“无协议脱欧”几率加大，警方已经开始对近1000名警官进行训练，以在英国脱欧后将他们派驻北爱尔兰，避免引发骚乱。

另外，英国政府周一表示，英国3月29日若无协议脱欧，住在欧盟其他国家的英国人如未提前换领欧盟驾照，未来可能需要在当地重新考试并通过后才能上路。