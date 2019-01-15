花旗上季获利胜预期 美国花旗集团表示，今年放贷业务创造的营收将比2018年增加20亿美元（约82亿令吉）。该行公布的第四季获利优于预期，激励股价大涨逾4%。

（纽约15日讯）美国花旗集团表示，今年放贷业务创造的营收将比2018年增加20亿美元（约82亿令吉）。该行公布的第四季获利优于预期，激励股价大涨逾4%。

广告

花旗集团首席执行员高沛德指出，消费银行业务的营收增长及用于存款保险的政府附加费下降，是推动2018年净利息收入增长的主要因素。

中国经济放缓未损营运

他说，从更广泛的背景来看，美国经济保持强劲及全球经济情况不错。他指出，中国经济放缓并未损及花旗的营运。

“看看美国失业率几乎处于历史最低点，薪资正在上升，消费者信心仍然很高。”他在关于财报的电话会议中表示。

花旗的季度业绩好于华尔街给出的预估，因支出减少抵销了营收下降的影响。营收减少主要因固定收益交易业务在去年底出现波动。

花旗是首家公布第四季财报的美国主要银行。

广告

花旗的管理人士还称，美国政府部份关门尚未对其业务产生影响，但如果关门持续下去，这种情况可能会发生改变。

不包括一次性税收相关利得，花旗截至12月31日当季的获利增至42亿美元，或每股盈利（EPS）1.61美元，上年同期获利为37亿美元，每股盈利1.28美元。根据路孚特（Refinitiv）的IBES数据，分析师预期每股盈利为1.55美元。

花旗股价收盘涨3.95%，逆转了稍早跌势，投资者的注意力从花旗第四季市场和证券业务营收下降21%上转移。