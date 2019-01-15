神话成员JunJin Eric当街吵架·金烔完证实是真的 韩国元祖偶像团体“神话”出道20年从未有过不和说，不过日前有网民爆料，在街头目击队长Eric（文晸赫）和团员JunJin在一家路边摊大吵，互骂脏话甚至抓对方衣领，吵到最后金烔完赶来劝架才结束，原本这只被认为是“网民作梦”，没想到金烔完亲自回复：“在论岘站附近的时候吧……应该是。”证实这件事。

Eric跟JunJin（右）在街上大吵，金烔完出面劝架。

（首尔15日讯）韩国元祖偶像团体“神话”出道20年从未有过不和说，不过日前有网民爆料，在街头目击队长Eric（文晸赫）和团员JunJin在一家路边摊大吵，互骂脏话甚至抓对方衣领，吵到最后金烔完赶来劝架才结束，原本这只被认为是“网民作梦”，没想到金烔完亲自回复：“在论岘站附近的时候吧……应该是。”证实这件事“是真的”，让粉丝和网民笑翻：“这几位哥还是青春期啊”、“没想到是真的！”

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网民表示，当时Eric和JunJin眼看就快要打起来，结果接下来的动作竟是打电话，隔没多久金烔完赶到现场，两个人一股脑地向金烔完告状，经金烔完一番劝说，Eric和JunJin边喝酒也边和好，Eric叫JunJin改一改顶撞的习惯，JunJin要大哥行为别再这么幼稚，而赶来劝架的金烔完则是拜托两位队友“以后吵架不要再把我叫来！”