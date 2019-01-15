10美企曾市值第一…… 亚马逊（Amazon）本月7日以市值7967.8亿美元荣登全球市值最高公司的宝座，过去90多年来，仅有10家大型企业曾经勇夺此头衔。

（纽约15日讯）亚马逊（Amazon）本月7日以市值7967.8亿美元荣登全球市值最高公司的宝座，过去90多年来，仅有10家大型企业曾经勇夺此头衔。如今亚马逊跃升为第一，迹象显示大型权值股占美股总市值较往年缩小，而这些超级企业随时有可能被挤下冠军宝座。

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亚马逊第11个市值王

从1926到2018年底，仅有10间美国企业登上全球市值第一的宝座，分别是微软（Microsoft）、苹果、埃克森美孚（ExxonMobil）、通用电器（GE）、沃尔玛（Walmart）、烟草巨头Altria集团、IBM、杜邦（DuPont）、通用汽车（GM）及AT&T公司，亚马逊今年刚列入第11个登顶的美国上市公司。

沃尔玛最短仅3天

根据美国芝加哥大学证券价格研究中心（CRSP），各个企业停留榜首的时间不尽相同，AT&T及IBM等企业在这个位子上坐了好几年；Altria、杜邦和沃尔玛独占鳌头的时间则不满一个月，其中沃尔玛在2002年末市值第一仅维持3天。

亚利桑纳州立大学金融研究学者H e n d r i kBessembinder及Goeun Choi计算，1920到1950年代晚期美国大型企业守住榜首平均时间为20个月，但几乎都由AT&T及IBM轮流。到了1960至1990年代末期，大型企业保持第一的时间缩短至平均12个月；从2000至2018年中，则为15个月。

亚马逊占美股总市值低于3%，远不及过去曾攻顶的大型企业。例如AT&T在1932年占13%，通用汽车1928年时占8%，IBM在1970年占7%。德州多维基金顾问公司研究负责人礼佐娃（Savina Rizova）指出，过去20年市值最大的股票占美股总市值的3%，远低于1920年代末以降的接近6%。

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只要股票表现强劲，企业的市值自然容易快速窜升至首位。截至本月7日的过去12个月，亚马逊股价包括再投资的股息，比标普500指数的涨幅高出38个百分点。亚马逊股价于7日攻顶后持续上扬，部份投资人仿佛将跃升一哥视作获得市场认可讯号。

其他早期率先登上市值榜首的10家企业，在攀升至最大位前同样表现亮眼，登顶前5年股价涨幅累计平均比市场高出48%。但登上大位后的5年内，表现却平均比美股低6%。