“为后代利益脱欧宜三思”‧逾百欧盟议员吁英留下 议员们还写道：“英方作出的留在盟内的任何一个决定都会受到我们的真诚欢迎，我们将与您们携手，改革、改善欧盟。”议员们强调指出，“我们高度赞赏英国政治家和公民们在过去40年里的巨大影响。我们会非常需要英国同事们的出色的专业知识。”

（伦敦15日讯）英国国会表决“英国脱欧”在即，100多名欧盟议员再度呼吁该国放弃退意。

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在一封公开信草案中，欧盟国会议员们这样写道：“我们请求，为了后代人的利益，重新考虑退出问题。”此信也将在英国发表。

议员们还写道：“英方作出的留在盟内的任何一个决定都会受到我们的真诚欢迎，我们将与您们携手，改革、改善欧盟。”议员们强调指出，“我们高度赞赏英国政治家和公民们在过去40年里的巨大影响。我们会非常需要英国同事们的出色的专业知识。”

公开信签名人之一的德国基民盟籍议员里泽对媒体表示，此举意在向人民并由此向英国下院发出一个心愿，清晰表明：若英国人决定留下，将受到由衷欢迎。