苹果中国失宠．星巴克德仪下一个苦主？ 贸易战和中国经济快速放缓，中国消费者开始勒紧裤带，全球企业打冷战！中国是全球第二大经济体，没有一家跨国企业可以忽视中国前景的忧虑。

（图：法新社）

（中国．上海15日讯）贸易战和中国经济快速放缓，中国消费者开始勒紧裤带，全球企业打冷战！中国是全球第二大经济体，没有一家跨国企业可以忽视中国前景的忧虑。

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中国民众减少购物，将让国际品牌营收蒙上阴影。

金融时报、华尔街日报报道，20多岁的中国民众Emma Liu拥有一份好工作，最近她放弃了以往爱用的Giorgio Armani面霜，并改在网络购买便宜服饰。她说，工作上没有压力，只是觉得应该更谨慎用钱，存钱给她更多安全感。中国消费者类似的决定撼动国际品牌，跨国公司往往倚赖中国带动销售成长，如今此一重要支柱摇摇欲坠。

中国消费者减少开支，呈现在各个面相。中国车市2018年销售衰退，写下28年来首例。另外，房市是中国消费信心的气压计，近来热度大减。中国招商局集团旗下的房产分支，打出上海买房送BMW名车的花招，强力促销。北京发展商以往要求先付总额30%当头期款，如今降至10%以刺激销售。

中国民众不花钱，先是苹果罕见发布获利预警。许多跨国企业有大量营收来自中国，也许是下一个受害者。标普500指数有25家企业，特别区分出中国营收，其中8家有至少20%销售来自中国。比方说，Nike上季财报显示，中国销售达15亿美元，约占总营收的六分之一。

星巴克在中国面对激烈竞争，估计今年中国同店销售成长1至3%，幅度为近年预估区间值的低端。

而运动鞋生产商耐吉公司并未遇到激烈竞争，并报告中国业务取得大幅增长。

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德州仪器第三季销售

中国占半

像晶片制造商德州仪器公司（Texas Instruments）这种在华业务比重较大的公司也许更不容易受到冲击，因为他们的客户主要是中国制造商而非消费者。德州仪器第三季销售有一半来自中国。

而并不直接在中国销售产品的公司却反而可能受到冲击，例如手表和其他奢侈品生产商，这是因为他们十分依赖中国游客在欧洲、日本和美国的消费。

美国外交关系协会（Council on Foreign Relations）资深研究员Brad Setser表示，预料锁定中国顶端消费者的公司，都将遭受些许压力，中国所有指标都不如预期。

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本月稍早苹果公司示警，中国经济疲软将导致iPhone销量无法达标，高盛预判，根据中国经济的疑虑，美国咖啡巨擘星巴克可能沦为下一个苦主，因此下砍星巴克股票评级与目标价。

美国财经媒体CNBC报道，高盛11日对星巴克的股票评级从“买进”降至“中立”，股票目标价从75美元下修至68美元。星巴克11日收盘报63.73美元。

高盛表示，在2014年末将星巴克纳入“买进”名单以来，星巴克的回酬率是美股标普500指数的两倍，现在是让一些获利落袋为安的好时机。