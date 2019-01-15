协议若否决须有B计划‧英国部份议员要推动第二次公投 为防止英国在3月29日脱欧期限前出现“无协议脱欧”，下议院上周通过修订法案，脱欧协议被否决后，梅伊要在3个工作天内向国会提交“脱欧B计划”。内阁消息称，纵使部份阁员要求梅伊考虑采取后备方案，但几乎没有具体做过有关工作。

（伦敦15日讯）为防止英国在3月29日脱欧期限前出现“无协议脱欧”，下议院上周通过修订法案，脱欧协议被否决后，梅伊要在3个工作天内向国会提交“脱欧B计划”。内阁消息称，纵使部份阁员要求梅伊考虑采取后备方案，但几乎没有具体做过有关工作。

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另一方面，国会部份议员已铺路推动第二次脱欧公投。反脱欧跨党派议员公布了两份立法草案，订立二次公投法律框架及投票议题。《独立报》报道，有关草案最快本周三提交上议院，希望在5月欧洲议会选举前实行第二次公投。该法案建议国民可选择英国继续留欧，或是在梅伊的协议下脱欧。

保守党前检察总长格里夫表示，在没有多数议员支持梅伊的协议下，此举为政府提供一个“逃生出口”，“这法案在法律及政治上提供一条可行的前路”。最近民调显示，支持英国留欧的民众超过一半。

根据路透社调查访问的40位分析师均称，英国无协议脱欧的可能性正在下滑，如今比取消脱欧的可能性还低，这是路透自2016年底开始问这个问题以来首见。这表明分析师认为该协议最终将获得通过。

欧盟3先例可循

二次公投皆翻盘

虽然民意调查显示愈来愈多人反对英国脱欧，但梅伊一直反对举行第二次公投，指这“背叛”民主。其实回顾欧盟历史，以往曾发生过3次就欧盟事务于18个月内举行的二次公投，每次都推翻首次结果，不少民众都承认首次公投时被误导而“投错票”，可能与英国今次情况接近。

在2001年，爱尔兰举行公投，决定是否落实欧盟为扩大版图而订立的《尼斯条约》，结果在投票率仅35%下，54%人投了反对票。在2002年10月的《尼斯条约》第二次公投，投票率升至近50%，当中超过62%选民投赞成票。

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2008年6月，爱尔兰再就《里斯本条约》公投，今次投票率为53%，但选民以53%反对票否决，震惊朝野。2009年的《里斯本条约》第二次公投，投票率高过第一次5%，支持票大增至67%。

外界普遍认为，爱尔兰两次就欧盟条约举行第二次公投，是源于欧盟泰山压顶式施压，但《卫报》指出，在两次个案中，政府在国会支持下在国内外展开精密的政治操作，最终成功推翻首次公投结果。

丹麦亦曾于1992年就建立欧盟和单一货币的《马城条约》举行公投，反对派当时将条约形容为对丹麦主权造成损害，包括货币和公民权，结果50.7%民众投反对票。此后欧洲对《马城条约》作出一些修订，包括容许丹麦免用欧元，到翌年第二次公投时，56.7%民众支持条约。