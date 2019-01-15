持续2019年火热状态‧热苏斯3场狂轰7球 碰上沃尔弗罕普敦，21岁的热苏斯很快就梅开二度帮助球队建立起优势，他在下半场第76分钟被换下后，享受着全场球迷的掌声。也不奇怪，但凡这位巴西国脚为曼市进球的英超比赛中，球队以19胜1和保持不败，近17场更是全胜！

热苏斯状态正猛，是曼市下半程冲击各战线冠军的重要人物。（图：法新社）

（曼彻斯特15日综合电）曼市的巴西籍前锋热苏斯延续了2019年的好状态，既有大四喜又有梅开二度，他在3场比赛狂轰7球，比大多数英超球队今年的总进球还多！

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碰上沃尔弗罕普敦，21岁的热苏斯很快就梅开二度帮助球队建立起优势，他在下半场第76分钟被换下后，享受着全场球迷的掌声。也不奇怪，但凡这位巴西国脚为曼市进球的英超比赛中，球队以19胜1和保持不败，近17场更是全胜！

其实，热苏斯本赛季前24场比赛只贡献了7球，始终没有踢出理想表现。但进入2019年，他仿佛“开窍”进球数激增，凭过去3场7球发挥，已经追平了上半赛季的总和。

不仅如此，热苏斯个人进球数已足以与阿申纳和沃特福德今年的全队进球数比肩，仅次于11球的托登罕热刺，多于5球的曼联，4球的切尔西和3球的利物浦。

而热苏斯为曼市出战80场各项赛事攻进38球的成绩，也让他成为英超时代进球效率最高的巴西球员，胜过前切尔西中锋迭戈科斯塔（现为西班牙归化球员）以及目前效力利物浦的费尔米诺。

赛后，热苏斯说：“我现在踢得更好了，因为我是前锋，进球对我来说当然很重要，我需要进球，当然也要踢得好。”