主席暗示：看看去年发生什么事……．EPF派息或下调 雇员公积金（EPF）主席丹斯里三苏丁今日对2018年的公积金派息率守口如瓶，但暗示可能下调。

（吉隆坡15日讯）雇员公积金（EPF）主席丹斯里三苏丁今日对2018年的公积金派息率守口如瓶，但暗示可能下调。

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由于本地及区域股票市场疲弱，媒体昨日在报道中预测公积金局2018年的派息会较2017年为低；不过，三苏丁在受询时却三缄其口。

“你可以想像市场状况，在什么水平……我不能说，我不能给答案……我们必须看看去年发生的事情，来知其好坏。

三苏丁是在马大社会福利研究中心（SWRC）为“谁说我已经退休了？”新书主持推介仪式后，发表谈话。

“他们仍在将数字列成表，因此我也不知道派息率。”

他补充，派息率须胥视国内和区域市场因素，方式与往年的相同。

2017年派息6.9%

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公积金局约有1400万名会员，2017年传统储蓄的股息为6.9%，这是自1996年以来的最高水平，相等于441亿5000万令吉。与此同时，符合伊斯兰教义的基金2017年的利润分成是6.4%。

公积金局在2017年的总投资收益为531亿4000万令吉，总投资资产为7914亿8000万令吉。

公积金局在2018年截至3月31日的第一季投资收入增加9.2%，至128亿8000万令吉；截至6月30日第二季投资收入增长7.64%，至123亿9000万令吉；截至9月30日第三季走扬12.82%，至146亿1000万令吉。

不过，财经媒体The Edge去年曾报道，509政权交替后股市动荡，导致公积金局在10间上市公司的投资蒸发60亿9000万令吉，引起会员关注。

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这10家公积金局投资组合表现最为逊色的公司包括砂日光、马资源、IJM、金务大、马电讯、亚通集团、国能、联昌集团、马银行及云顶种植。

报道说，公积金局投资的10家公司，价值从512亿1000万令吉下降至451亿2000万，投资价值跌了12%，相等于60亿9000万令吉。

由于账面数额亏损巨大，广大会员对公积金的派息率感到担心，当时公积金局安抚说会继续监督市场的情况，为会员做到最好。

“谁说我已经退休了？”是一本小型自传的汇编，概括高级公务员、企业领导和学者对退休的看法。

SWRC，前身为社会保障研究中心，是一个由EPF捐赠基金资助的研究所。