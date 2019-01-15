“给车马费也算贿选”·西华拉治向反贪会举报 国大党前金马仑区国会议员西华拉治表示，他是基于行动党候选人在金马仑国会议席全国大选及补选涉嫌贿选，而向反贪会举报。

（布城15日讯）国大党前金马仑区国会议员西华拉治表示，他是基于行动党候选人在金马仑国会议席全国大选及补选涉嫌贿选，而向反贪会举报。

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“证据已经众所周知，成为热议话题。”

他表示，他的投诉是行动党候选人在全国大选及目前补选违反选举犯罪法令，即给予车马费（duit minyak）。

“根据法庭宣判我失去选举资格的案件，法官说过，车马费及买香烟钱都一样是贿选，因此金马仑国会议席大选成绩被判无效。”

西华拉治今日到反贪污委员会总部准备报案前向媒体表示，行动党公主城区国会议员林吉祥也公开承认，确实有有给予60人的车马费。

“因为他已经自己承认，这也是我要求当局调查的原因。”

他说，行动党总部也确认这是给予原住民的车马费，但是他们是乘坐巴士，而不是摩哆车到场，而这也是准备向反贪会录口供时提出的要点。

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“若有违法元素，我让反贪污委员会去调查。

“我是为了申张正义，仅此而已，我也不知道我犯了什么错而失去5年竞选资格。没关系，我接受。”

他有信心反贪会将专业地调查。