英国市面出现“脱欧救生包”‧内有供30天食用粮食火种 3月29日英国脱离欧盟的大限将至，市面上出现一款“脱欧救生包”，价值295英镑（约561令吉）。

英国脱欧充满变数，市面上出现一款“脱欧救生包”。（图：互联网）

（伦敦15日讯）3月29日英国脱离欧盟的大限将至，市面上出现一款“脱欧救生包”，价值295英镑（约561令吉）。

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BBC报道，救生包内有足够30天食用的冷冻干燥粮食、滤水器和火种。

61岁的马雅尔说，她担心脱欧后的几个月可能出现“混乱”，因此她买了一个救生包，她之前已储藏了罐头食品和卫生纸。

英国政府发言人表示，没有必要囤积任何日常用品。

网上讨论脱欧后求生法则网络上也出现一些脱欧讨论群组，超过3500人加入脸书的“48%末日生存者”群组，讨论“脱欧后的求生法则”。

Mumsnet网站上的“脱欧求生”网页已有超过250则留言，表示他们打算囤积所有物品，从药品、卫生纸、尿布，到染发剂和香烟，应有尽有。

渡轮公司Stena去年10月警告，无协议脱欧可能影响食品供给；冷藏公司Wild Water则表示，制造商囤积产品，该公司已无冷藏空间。

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英国急难存粮公司的布拉克表示，公司上月推出“脱欧救生包”后，已卖出600个。他说：“救生包内有60份主食和48份肉类食品，一个滤水器和火种。”