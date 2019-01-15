3年届满不获延续．中国东盟奖学金停发 50份被誉为“最丰厚”的“中国─东盟交流专项奖学金”，在3年届满后不再延续，今年由中国驻马来西亚大使馆发出的奖学金，只有10份短期进修生的奖学金。

（吉隆坡15日讯）50份被誉为“最丰厚”的“中国─东盟交流专项奖学金”，在3年届满后不再延续，今年由中国驻马来西亚大使馆发出的奖学金，只有10份短期进修生的奖学金。

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自2016年开始的“中国─东盟奖学金”，是中国国务院总理李克强在2015年访马出席第18次中国—东盟（10+1）领导人会议时，为大马带来的“厚礼”之一，为期3年，并在今年届满结束后，没有获得延续。

马赴华留学人数续增长

中国驻马来西亚大使馆发言人对星洲日报说，使馆文化教育处将继续和中国教育部门、各级政府、相关高校等积极联络沟通，继续全力为赴华留学人的大马学生争取更多奖学金名额。

“中方欢迎和支持越来越多的马来西亚学子到中国留学。”

发言人指出，近年来中方提供了大量奖学金名额，资助马来西亚留学生在中国接受学历教育。

“随着中马两国教育交流的不断深入，马来西亚赴华留学人数近年来持续增长。据不完全统计，2017年马来西亚在中国的留学生人数近8000人。中国每年向马来西亚学生赴华留学提供包括中国政府奖学金、地方政府奖学金、高校奖学金、孔子学院奖学金、企业奖学金等各类奖学金名额，总数达到上千份。”

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大马每年有50名额发言人在回应星洲日报询问时说，中国各大高校每年都来马举办多场中国高教展，参展院校都会带来数量可观的奖学金名额，鼓励马来西亚学子赴中国留学。多年来，马来西亚赴华留学人员大多都能通过不同渠道成功申请到上述各类奖学金。

至于“中国—东盟交流专项奖计划”奖学金，发言人解释这是2016年新增的奖学金。这是中国国务院总理李克强在2015年11月21日访马，出席第18次中国—东盟领导人会议时提出来，在向东盟10国提供中国政府奖学金名额基础上，在3年内（2016-2018年）新增1000个新生名额，其中对马来西亚每年新增50个名额。

“该新增计划至2018年到期，目前已顺利圆满完成。

今年提供10份进修生奖学金

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马来西亚有意赴中国接受学历教育的留学人员，如需申请赴华留学奖学金，可通过中国国家留学网http://www.campuschina.org了解奖学金项目介绍、申请办法及流程等信息。

“中国驻马来西亚使馆文化教育处将继续和中国教育部门、各级政府、相关高校等积极联络沟通，将继续全力为马赴华留学人员争取更多奖学金名额。”

根据中国驻马来西亚大使馆官网资料，使馆目前正开放“2019/2020学年中国政府奖学金国别项目”申请，符合条件的申请人可通过中国国家留学网（http://www.csc.edu.cn/studyinchina或http://www.campuschina.org）了解奖学金项目介绍、申请办法及流程、中国高校介绍等信息，并在3月22日前向大使馆提交有关申请材料。

中国驻马大使馆今年提供10份进修生奖学金，供普通进修生和高级进修生申请。