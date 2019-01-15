花蒂玛盼教育部探讨. 准小人球分期付学费 随着教育部宣布今年起，无国籍孩童可入学受教育，砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉呼吁家长

花蒂玛阿都拉向D 'Wira儿童看护中心父母了解、个人证件申请情况。

（古晋15日讯）随着教育部宣布今年起，无国籍孩童可入学受教育，砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉呼吁家长，让符合学龄的孩子到学园上课，因为受教育是孩子的基本权益。

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花蒂玛阿都拉表示，以前，无国籍小孩是无法进入我国的国立学校接受正规教育，但现在可以，惟非我国公民的小学生（出生证写明非国人）需要缴付每年120令吉学费。



她希望教育部探讨，是否可以以每月分期付款的方式付费，因为部分学生来自低收入家庭，这也是导致他们辍学或没有上学的原因，若分10个月缴付学费，每个月才12令吉，尚可负担得起。



花蒂玛阿都拉今日到访D’Wira儿童看护中心后召开新闻发布会时，如是表示。



另一项被挑起的课题是，学生需要缴付保险费169令吉，她认为，若不能负担，家长可选择性要为孩子买保险与否，因此，这不能成为不让孩子上学的藉口。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



