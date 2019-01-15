世行：预测成长4.7%较以往放缓．马经济依然强劲 世界银行集团宏观经济、贸易和投资首席经济学家理查理柯德指出，虽然世行预测大马今年的增长率4.7%较以往稍微放缓，惟这样表现依然强劲。

（吉隆坡15日讯）世界银行集团宏观经济、贸易和投资首席经济学家理查理柯德指出，虽然世行预测大马今年的增长率4.7%较以往稍微放缓，惟这样表现依然强劲。

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他说，拿大马与整个区域的国家进行比较，并考虑到许多外部风险和挑战，虽然大马的增长比过去慢一点，但表现依然强劲。

大马政治很稳定

他今日接受媒体的访问时，受询及他是否认为政治风险仍然是大马经济的主要风险问题时说：“不，大马很稳定。”

他说，大马经济基本面仍然稳健，这是因为大马的经济已经很多元化，当面临许多的挑战时，它还有其他支撑经济的力量来源，大马不仅只是制造业，还有原产品、农业产品、天然资源等等。

理查指出，大马有海外市场和国内需求，这都是大马经济的强大实力。

他认为大马面对的中长期挑战，包括了培养人才丶提高生产力丶良好治理和令收入来源多元化。

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“但我们看到第11大马计划中期检讨报告中有很多举措，希盟政府将在未来几年解决。”

针对他对希盟政府试图通过日本武士债券来降低债务的看法，他认为要达到大马政府为大马债务水平定下的目标，这需要数年的时间。

“大马政府对债务有所增加感到高度担忧，但这在它采取的一系列政策和策略下还是可以控制的，包括开源节流，并探讨融资成本。”

令吉波动难预测

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询及这会否带动令吉回升的问题，他说，令吉的波动受到很多因素的影响，大多数在大马政府的控制范围之外。

“我们看到所有新兴市场的货币在过去6个月都饱受压力，加上全球需求减少，所以我们很难预测令吉未来的走势将会如何，但是大马经济依然有弹性。”