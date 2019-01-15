马泰边境戒备加强监督．严防基孔肯雅症侵马 泰南合艾基孔肯雅症（chikungunya）流传，吉玻马泰边境出入关卡工作人员已受吁提高警愓，卫生局也已指示属下单位加强监督，严防病毒传入我国。

诺希占吁请州民定清理可让蚊虫滋生的积水区，以防黑玟蚊传染可能从泰南流入的基孔肯雅症。（图：星洲日报）

（亚罗士打、加央15日讯）泰南合艾基孔肯雅症（chikungunya）流传，吉玻马泰边境出入关卡工作人员已受吁提高警愓，卫生局也已指示属下单位加强监督，严防病毒传入我国。

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吉玻两州马泰边境都开始戒备，经过巴东勿刹、旺吉辇、黑木山、榴梿勿弄陆路关卡，以及从玻璃市港口和吉打港口海路关卡入境者，包括关卡往来的游客都会受到严密关注，玻州卫生事务委员会主席郑再安、吉打州卫生局主任拿督诺希占也都已就此发布指示，要求两州卫生局人员积极配合边境防疫事务，以防基孔肯雅症传入我国。

郑再安表示，玻璃市港口主要是针往来泰南沙顿的快艇乘客，包括提醒从泰南度假返国的人民，尽速前往诊所检测是否感染病毒，尤其开始感冒、头痛和身体酸痛者，更应注意自身健康，速求治疗。

泰国纸媒《曼谷邮报》日前报道，主要流行于非洲和东南，近年在印度洋地区肆虐的基孔肯雅症，近期已在合艾流传开来。

病状与蚊症相似易误诊

这是一种通过蚊子传播的病毒性疾病，在泰南和北马主要是黑斑蚊，发热和严重关节痛是主要症状，但也会出现肌肉疼痛、头痛、恶心、疲劳和皮疹等现象，因为一些临床症状与骨痛热症和兹卡相近，在一些地区常会被误诊。

根据吉打州卫生局的记录，2017年吉打州报190宗病例，2018年只有5宗，最近一宗是在2018年8月12日发生，过后就已无病例。

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吉打州卫生局主任拿督诺希占今日回应媒体这方面询问时说，该局确已就合艾流传基孔肯雅症事件发出警示，包括启动黑木山、榴梿勿弄、浮罗交怡边境关卡严检蚊虫滋生环境，并展开灭蚊行动等防疫措施。

他说，去年12月检测12万5908人，证实无一人感染。

他说，吉打卫生局和宋卡卫生事务单位一直都有联系，可通过双边关系强化防范措施