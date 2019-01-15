3天接补选8投报‧警方：没开档调查 金马仑警区主任阿沙里副警监表示，当地警方于1月12至14日期间，共接获8宗与金马仑国席补选的相关投报，惟没有开档调查。

（金马仑15日讯）金马仑警区主任阿沙里副警监表示，当地警方于1月12至14日期间，共接获8宗与金马仑国席补选的相关投报，惟没有开档调查。

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他今日发文告指出，希望联盟及国阵在这期间共举办10场座谈会或竞选活动，希望联盟及国阵各占5场。

他说，根据1954年选举犯罪法令第24（B）条文阐明，所有政治座谈会及活动于主办前，需先向当地的警区主任申请准证才可进行，否则视同违法。故此，各候选人或候选人代理，可以向金马仑警区主任或立卑警区主任申请主办政治座谈会的准证。

他也劝告所有竞选的政党，在各地区主办政治座谈会之前，必须向相关的警区主任取得准证。至于使用交通工具参与竞选活动的政党，也受促向当局申请准证，避免违犯交通规则，以免引发交通拥堵及发生不愉快事件。

他说，在于1月12至14日期间，金马仑及立卑县的竞选情况一切受到控制，没有任何不愉快事件发生。警方也借此向各政党致谢，因为各政党听取警方劝告，遵循1954年选举犯罪法令的竞选条例。

他也呼吁各方维持成熟的竞选精神，直至竞选期最后一天即1月25日午夜12时为止。