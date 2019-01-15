旅游总会：马旅业发展落后邻国．促予中印游客免签证 大马旅游总会（MATTA）促请政府为中国和印度旅客提供免签证入境，以促进我国旅游业。

（吉隆坡15日讯）大马旅游总会（MATTA）促请政府为中国和印度旅客提供免签证入境，以促进我国旅游业。

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该会主席拿督陈国良说，尽管2017年东盟旅客人数增加，但来马的游客数量却从2016年的2676万跌至2595万人，下降了3%。

“大马旅游业落后于邻国，如泰国创下7.5%的旅游成长率，新加坡6.2%，菲律宾11%。”

他今日发文告说，若政府可以为特别是来自中国和印度的游客提供免签证入境，我国旅游业可以更进一步，成为游客优先考虑的度假目的地。

“根据大马旅游局的数据，相较2017年同期，大马去年1至9月的中国游客增长34.2%，印度游客增长10.4%。鉴此，政府应该让这2批游客更方便进入我国旅游。”

陈国良说，政府今年1月1日起决定延长中国和印度游客的15天免签证停留期限，有关举动值得赞扬，但应该考虑给予他们免签证入境。

“泰国等邻国正提供签证便利，以吸引外国游客，特别是中国和印度游客；而印尼已经为169个国家，包括中国和印度的人民提供免签证入境。”