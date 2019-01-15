联手女友卖衣惹怒粉丝·罗志祥关评论火上加油 小猪罗志祥与网红女友周扬青的服装品牌Grace Chow合作联名系列，昨晚在微博发文宣传开卖日，还配上两人在日本的街拍照，不料引起部份粉丝不满，在评论区留言建议他工作和私生活要分开，并指摘他有诱导粉丝消费的嫌疑。

罗志祥与女友周扬青推出联名系列，也大方一起当模特儿。

（中国．北京/台北15日综合电）小猪罗志祥与网红女友周扬青的服装品牌Grace Chow合作联名系列，昨晚在微博发文宣传开卖日，还配上两人在日本的街拍照，不料引起部份粉丝不满，在评论区留言建议他工作和私生活要分开，并指摘他有诱导粉丝消费的嫌疑，大举攻陷小猪的微博，眼见类似批评越来越多，他干脆关闭评论区，对此部份网民怒怼：“粉丝就必须卑微到有意见不能说，啥都得接受才行吗？”粉丝继而转移阵地围剿周扬青的微博。

广告

近日，素有娱乐圈开心果的谢娜与粉丝闹起了矛盾，关闭自己的超话，之后她的官方粉丝团更是宣布脱粉。无独有偶，罗志祥发文称新歌将会与女友周扬青的服装品牌联合发布，此举引来一些粉丝不满，认为他不应该事事都带上自己的女朋友，有粉丝质疑，小猪自己的潮牌STAGE更适合出这系列，周扬青的品牌风格明显不是这路线，“她不能真实的自己经营品牌吗？自己做自己的不好吗？”；有人语重心长说：“支持你罗志祥，所以会支持你所有的事业，你旗下的艺人，你的STAGE和蛋糕店。但是你的私生活，再让粉丝买单就有点过了，很打着罗志祥的名号圈钱的意思。”、“宠你的女朋友要粉丝买单就过分了吧？各自分清楚比较好”。

罗志祥14日晚在微博宣传开卖日，还配上自己与女友穿着该系列游东京迪士尼的照片。 （图：微博截图）

网民批饭圈太病态

由于这批粉丝来势汹汹，罗志祥关评论并因此上了微博热搜榜，这批粉丝转而到周扬青微博留言“离开罗志祥吧！求求你”、“你们以后别一起卖衣服，圈粉丝钱，要不要脸”、“搞得没有他，你的衣服就没人买了是吗？你们恋爱也好，结婚也罢，也不能要他的粉丝买单，请你不要毁了他。你清醒一点好吗”。

也有很多人挺小猪，“现在的饭圈病态太严重了，一群粉丝矫情、戏精，把自己看得太重了，管得宽，简直就是道德绑架”、“喜欢就买不喜欢闭嘴，现在粉丝一个个真当自己是爸妈吗？”