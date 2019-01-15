金马仑补选‧巴士载送志工”‧张玉刚：有何问题？ 行动党金马仑丹那拉打区州议员张玉刚说，希盟的确有用巴士载送原住民出席希盟活动，但那些人是他们的志工，是帮忙希盟助选工作，希盟有必要提供他们交通。

马诺佳兰在丰收节庆典上烹煮甜饭，其身旁是张玉刚。（图：星洲日报）

(金马仑15日讯）行动党金马仑丹那拉打区州议员张玉刚说，希盟的确有用巴士载送原住民出席希盟活动，但那些人是他们的志工，是帮忙希盟助选工作，希盟有必要提供他们交通。

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“我们如此安排只是方便志工，不是给钱要他们投票给希盟候选人，这有何问题？希望各造不要矫枉过正！”

张玉刚今日在丹那拉打斯里苏巴马尼雅兴度庙举办的印裔丰收节庆典后，针对马华总会长拿督斯里魏家祥和前首相拿督斯里纳吉指希盟用巴士载原住民出席活动作出回应时说，希盟不要再纠缠在汽油补贴、宴请人民的课题上，也不要再回应这等事，今天已进入竞选期第4天，他们还未带出金马仑人民面对的问题，因此今天还特意召开新闻发布会，提出他们的问题。

另一方面，希盟金马仑候选人马诺佳兰在新闻发布会上回应媒体提问时说，希盟并没有宴请人民，提名日那天提供给志工食物和饮料并不属于餐会，而是必需品，希盟知道不能在竞选期间请吃，而他们没有犯规，也致力捍卫干净的选举。

他说，原本今晚举行的一个希盟宴请人民的活动已经取消。

“我在这方面非常谨慎，就是去餐馆用餐，也怕自已掏钱那一幕被人拍下照片来大作文章。”

另外，他指出，丰收节是个全球印裔同庆的感恩大自然和万象更新的节日，这个节日对金马仑特别有意思，因为当地很多人是农民，对他而言，这也是一个带来希望的日子，希望金马仑可迎来改变。