西班牙杯16强‧首回合已握3球优势‧皇马矢双杀雷加利斯 刚结束的西甲赛事，皇马客场2比1战胜皇家贝迪斯，取得各项赛事2连胜，全员信心得到提升。这得益于主帅索拉里看重年轻球员，让迪亚兹、雷吉隆、维尼修斯等人上场，为球队增添了许多活力。



（雷加利斯15日综合电）西班牙杯16强次回合继续在周中展开，手中握有3球优势的“白衣军团”皇家马德里客场犯境雷加利斯，放眼双杀对手延续胜绩。



刚结束的西甲赛事，皇马客场2比1战胜皇家贝迪斯，取得各项赛事2连胜，全员信心得到提升。这得益于主帅索拉里看重年轻球员，让迪亚兹、雷吉隆、维尼修斯等人上场，为球队增添了许多活力。



不过，白衣军团的防线仍然需要改善，过去5场只有1次零封不够出色，倒是进攻端2场轰入5球，弥补了不少问题。



面临一周双赛，皇马肯定会有所轮换，除了年轻球员得到上阵机会，轮休的马塞洛、伊斯科都会先发坐镇，上轮比赛中手指受伤的前锋本泽玛可能挂起免战牌。



过去7天两次交战雷加利斯，已经半只脚踏入8强的白衣军团，预料轻装上阵，取胜仍不成问题。



另外，同城的“床单军团”马德里体育会坐镇万达体育会迎战希罗纳，要把握主场优势追求胜利，以便淘汰对手。



双方首回合较量中，马体会客场1比1战平对手，连续4次面对希罗纳都未能取胜。届时，床单军团主帅西蒙奥内必须寄望近来状态出色、已经5场联赛破门的格列兹曼攻城拔寨。