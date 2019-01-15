红包封出现“猪笼入水”·公众竟以为不吉利 红包封出现“猪笼入水”，公众不明所以，还联想到“浸猪笼”，感觉不吉利。受访教授表示，“猪笼入水”是俚语，在粤语地区较常见，寓意财源广进。

（新加坡15日讯）红包封出现“猪笼入水”，公众不明所以，还联想到“浸猪笼”，感觉不吉利。受访教授表示，“猪笼入水”是俚语，在粤语地区较常见，寓意财源广进。

广告

猪年将至，市面上的新年气氛也越来越浓郁，除了牛车水之外，各组屋区也已陆续出现新年灯饰及年货市场。

读者杨小姐（20岁，学生）日前联系上新明日报，称在宏茂桥一带的年货市场购买红包封时，发现了一个印着两只小猪的封套，其中一只猪还困在用藤编织而成的笼子里，封套上则写着“猪笼入水”四个字。

“我曾在电视连续剧中听说过男女苟合后‘浸猪笼’的讲法，因此这个设计让我联想起这一说法，感觉与新年的喜庆气氛格格不入，不明白为何如此不吉利。”

对此，广东会馆文教主任，云茂潮中华文化研究中心主任李焯然副教授受访时解释，“猪笼入水”是一个俚语，在粤语地区较常见，寓意财源广进。

“猪笼呈网状，将它放到水里时，四周的水都向猪笼里灌。水被比喻为财，所以‘猪笼入水’通常用来形容一个人财路亨通，财富从四方八面滚滚而来。”

他补充，虽然同样包含猪笼，这句俚语和‘浸猪笼’没有关系。

广告

从广东进口

记者走访宏茂桥中心的年货市场时，不愿具名的商家表示，红包是从中国广东进口的，因此上面会写着一些广东话的俚语。

商家表示，看到设计可爱才入货，暂时没有顾客反馈不妥。

粤语俚语不少以物寓意粤语中有不少以物寓意的俚语。李焯然副教授举例称，粤语中其实还有不少跟“猪笼入水”一样，用一样物件表达相关意思的。

广告

譬如，‘冇掩鸡笼’指的是没关上门的鸡笼，指毫无防备，让人自出自入的意思。

又或者‘刀仔锯大树’，意为以小博大。“禾秆盖珍珠”则指宝贵的东西暂时被普通外表遮盖，或是人、物虽然外表丑陋，但是内里可贵。