意大利超级杯‧率祖云决战米兰‧C罗盼首夺冠 祖云杜斯明日将在沙地阿拉伯的吉达与AC米兰争夺意大利超级杯，与祖云巨星“C罗”罗那多，放眼助“斑马军团”夺下本赛季首冠，同时也是他生涯首座意大利杯冠军。

（吉达15日综合电）祖云杜斯明日将在沙地阿拉伯的吉达与AC米兰争夺意大利超级杯，与祖云巨星“C罗”罗那多，放眼助“斑马军团”夺下本赛季首冠，同时也是他生涯首座意大利杯冠军。

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意大利超级杯向来是由意甲冠军和意大利杯冠军交手争夺意大利超级杯。由于祖云杜斯上季包办了意甲和意大利杯冠军，所以祖云杜斯就与上季意大利杯亚军米兰在沙地阿拉伯吉达阿都拉国王体育场交手争夺意大利超级杯。

这是意大利超级杯历史上第10次在海外比赛，其他地点曾包括了美国、中国和卡塔尔。

女球迷入场禁令受争议

在可容纳6万人的赛场，由于女球迷进场受到一些限制，只能买家庭席位，引起不少意大利球迷的不满，因为不少座位只限男性球迷。

意大利副总理萨尔威尼表示，意大利超级杯在回教国举行，女球迷必须要有男性球迷陪伴才可进场，这是令人沮丧的。本身也是米兰球迷的萨尔威尼表示，他不会观看这场比赛。

不过，意甲主席米兹切表示，沙地阿拉伯在去年不允许女性进入体育场，但是现在有所改善。他说，他们将确保下一次的意大利超级杯，所有女球迷都可以进场观看。

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祖云杜斯后卫桑德罗表示，在沙地比赛，感觉将不会一样，他曾与巴西队去过，这场决赛将是一场精彩的决战。

今年的决战，拥有罗那多的祖云杜斯受看好可擒下米兰，摘下本季首冠，同时也放眼在欧冠杯足联赛争冠。

不过，祖云杜斯在历届意大利超级杯战绩欠佳，四次只赢了一次，包括2016年输给米兰及去年败给拉兹奥。

这一次意大利杯也可能是米兰前锋伊瓜英的告别战，他可能会跳槽切尔西。