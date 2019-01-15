富家女嫁公仆6年就离婚．离婚一个月闪嫁情夫 富家女嫁公务员，结婚不到7年就申请离婚，被指通奸也不否认，甚至还同意支付丈夫雇佣私家侦探的万元费用。

（新加坡15日讯）富家女嫁公务员，结婚不到7年就申请离婚，被指通奸也不否认，甚至还同意支付丈夫雇佣私家侦探的万元费用。

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根据家事司法法院的判词，这对夫妻于2010年7月结婚，育有一名7岁女儿。不过，婚姻出现裂痕，两人结婚不到7年就闹离婚，互相指责对方行为恶劣，无法继续生活下去。

判词内容提到，丈夫是一名公务员，妻子则在她父亲的公司担任董事。女方家境优渥，不需要天天上班报到，留在家中当家庭主妇，但每个月仍领薪水和董事费。

两人婚后住在女方父母位于布莱德山的私宅，女儿出生三个月后，一家人还一起远赴纽约，让丈夫修读公共行政的硕士学位。

不过，两人的关系在往后几年有了明显裂痕，丈夫指对方不顾家，家务不做，孩子大小事也由他照料，甚至还在2016年，为跟情夫在一起拒绝回家。

女方驳斥，称自己俨然是丈夫的私人助理，举凡送车维修也要她处理。此外，女方还称金援丈夫上投资理财课程，就连家庭旅游和到纽约求学的机票等，也都是女方家买单。

至于通奸指责，女方则没有直接回应，但称丈夫是个脾气暴躁的控制狂。

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双方的婚姻资产总计约188万元（约564万令吉），法官最后判丈夫分得44.4%，妻子为55.6%。另外，不过，丈夫花了1万元（约3万令吉）请私家侦探的费用，双方达成协议，由妻子支付。

带女儿搬去跟情夫同住

根据判词，办离婚期间，妻子跟父母同住，取得离婚临时裁决后，妻子就带着女儿搬去跟情夫同住一间租来的公寓单位。

情夫本身也有另外三个女儿由他抚养，并住在同一单位。

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离婚最终判决去年7月出来后，妻子就在8月份和情夫正式注册结婚。