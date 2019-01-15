与35亿资讯工艺合约有关·反贪会查内政部高官 一些政府高级官员透露，反贪会正在调查内政部内部涉及贪污和滥用权力的问题。

（吉隆坡15日讯）一些政府高级官员透露，反贪会正在调查内政部内部涉及贪污和滥用权力的问题。

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《马来西亚前锋报》指出，反贪会接到情报，指移民局近期撤换总监，可能与试图颁发一项总值35亿令吉的资讯工艺（IT）合约有关。

“若你记得，去年杪内长（丹斯里慕尤丁）已宣布政府决定取消总值35亿令吉的国家移民局监控系统（SKIN）计划。”

《前锋报》引述《当今大马》报道，指“这项计划的取消曾举出很多原因。然而，最近我们接到情报指内政部决定把这个项目颁给另一家公司。据说该公司与内政部的高级官员有联系。”

另一名消息人士透露，反贪会被告知有关官员与预料将获得项目合约的公司有联系。

“这是成本相同的同一个项目，重新塑造品牌以给予新名称。去年12月，慕尤丁已宣布内阁决定取消SKIN项目，并由MyIMMs Global新系统取代。”

副秘书长调任突撤回

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另一名消息人士指出：“调查人员正在调查此事。如发现有贪污证据，这可是严重罪行，将与其它贪污案件一样依法行事。”

本月初，内政部副秘书长（管理）拿督加米尔受委为移民局总监，以接替他调的拿督斯里慕斯达法阿里。慕斯达法阿里被调往领导刚成立的国家金融罪案中心（NationalFinancial Crime Centre，NFCC），以打击非法资金外流问题。

不过，内政部日前宣布，原任内政部副秘书长（政策与控制）拿督英德拉凯鲁再米将接任移民局总监职职，取代甫上任不到两周的拿督加米尔。

内政部也宣布加米尔将续任内政部副秘书长。