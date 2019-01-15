亚洲杯‧最后时刻倒在点球‧印度与创历史擦肩而过 在第89分钟，印度后卫哈尔德一次鲁莽上抢，送给了巴林队一个点球；第91分钟，贾·拉希德一蹴而就，送给了巴林珍贵的三分，也一把将一只脚已踏进了亚洲杯十六强的印度队推了回去。

（阿布扎比15日新华电)一脚天堂，一脚地狱。沉寂了55年的印度足球倒在了黎明之前。

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在第89分钟，印度后卫哈尔德一次鲁莽上抢，送给了巴林队一个点球；第91分钟，贾·拉希德一蹴而就，送给了巴林珍贵的三分，也一把将一只脚已踏进了亚洲杯十六强的印度队推了回去。

亚洲杯昨日进行A组的第三轮两场比赛，结果巴林1比比0胜印度，阿联酋1比1踢和泰国。积5分的阿联酋、同积4分的泰国和巴林都从这个小组中出线。印度积3分，排名小组最后无缘16强。

只要战平巴林即可出线

在第89分钟前，印度队在即时排名上还排在第2。这支印度队本将创造历史，印度自1964年夺得亚军之后就再也没有进入过亚洲杯淘汰赛；事实上，在本届亚洲杯首轮，他们出人意料地以4比1战胜泰国，已经是该队55年历史上在亚洲杯的首胜。

这场比赛巴林队必须取胜，而印度队打平即可出线。不幸的是，印度从一开场就遭遇了伤病困扰，第4分钟，主力中后卫埃达托迪卡因伤被换下。

全力进攻的巴林队获得更得的射门机会。他们全场射门高达22次，但在那个点球之前，他们始终无法攻破桑杜把守的印度队大门，其中包括一次打中门框。

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赛后巴林队积4分，因胜负关系排在泰国队之后，但4分的积分已经确保他们可以以小组成绩最好的第3名之一出线。

印度出局不缺惊艳

从首战4比1痛击泰国队的狂喜，到末轮被巴林绝杀淘汰的心碎，印度足球在2019年亚洲杯的征程虽然以遗憾结束，但并不缺少惊艳。

从2015年世界排名第166位，到如今历史最高的第97位，印度男足在近四年来的大幅度进步，不仅体现在球队的实力上，更反映在球员们敢于在亚洲杯上与任何强队抗衡的心理。

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“如果是以前，大家就想着少输几个球。现在，是要去赢球。而且，球队的工作和训练效率大大提升。因此，我们能来到亚洲杯，就是因为效率和团结。”主教练康斯坦丁在接受亚足联官网采访时说。

正如康斯坦丁所言，印度队在本届亚洲杯前两轮的表现让人看到了自信和无畏。