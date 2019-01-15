洪东凯．还是别假厉害比较好 有一些话是说得一点也没错的，譬如说，你没当过财政部长，你就没有资格教人怎样做财政部长的工作。又或者，你没有当过槟州首席部长，你就要静静，不要批评人家的竞选宣言。

有一些话是说得一点也没错的，譬如说，你没当过财政部长，你就没有资格教人怎样做财政部长的工作。又或者，你没有当过槟州首席部长，你就要静静，不要批评人家的竞选宣言。

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新加坡人常常把一句话挂在嘴边：“厉害就好，不要假厉害”，是讽刺一个自以为是的人，频频高调批评别人，却不知道自己已受到鄙视和讪笑。

其实，有一些人是真的很厉害啦，譬如有人担任首席部长时，就声称时任首相一天没亲口宣布联邦政府会拨款兴建10所及6所华文小学，以及要求教育部副部长“赔偿”1所华小给槟州，他是不会“收手”的。

还有一次是针对教育部副部长，质问教育局为何不能批准民选首长进入学校，反而需要向教育部长申请并获得批准后才可以进入学校？

又或者刚开始担任槟州首长半年时，呼吁联邦政府每天调整燃油价格，并声称政府的机制已经电脑化，每天调整油价并非难事。

看回这些案例，突然想到，有些人当时只是担任首席部长，然后教导首相、教育部副部长等怎样做好他们的工作。

这人肯定是个非常厉害的首席部长，不然的话，他还没有当上联邦部长，又如何知道联邦政府部门是如何作业呢？

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结果，有人如愿拿下了联邦政权，现在轮到一些州属的大臣和议员不能进入学校了。

然后，油价也没有天天调整，从当初固定RON95的价格，到最近决定沿用前朝政府的每星期公布新油价措施，更在自己人和反对党施压下降低RON95和RON97油价。难道政府重新使用人手处理的方式，放弃早前的电脑化，以致无法天天调整油价？

前朝政府批准的10所新华小中，由于2所已经动土，没有像另外8所华小必须重新检讨，但6所决定搬迁的华小不受影响。槟州至今则没有得到1所新华小，只有1所决定搬迁的华小。

不过，我们还是别批评和过问这些政策，毕竟我们很多人都没当过财政部长，更没做过教育部副部长，万一被别人问起有什么对策时又说不出，到时被人讥笑“假厉害”就不好了。