金马仑补选‧希盟讲座冷清‧没上演朝野打对台

金马仑补选，希盟的第一场政治座谈会场面如同昨晚的金马仑天气般有点冷，尽管街头座谈会的地点附近有夜市，而主办方也将活动时间从原来的7时挪后到8时，但就是在最高峰的时候，捧场人数也不多。

金马仑补选，希盟的第一场政治座谈会场面如同昨晚的金马仑天气般有点冷，尽管街头座谈会的地点附近有夜市，而主办方也将活动时间从原来的7时挪后到8时，但就是在最高峰的时候，捧场人数也不多。

（金马仑15日讯）金马仑补选，希盟的第一场政治座谈会场面如同昨晚的金马仑天气般有点冷，尽管街头座谈会的地点附近有夜市，而主办方也将活动时间从原来的7时挪后到8时，但就是在最高峰的时候，捧场人数也不多。

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魏家祥逛夜市后离开

另一厢，马华说好在附近办的政治讲座不见踪影，傍晚6时马华党员证实总会长拿督斯里魏家祥已到场，但他最终只在夜市走了一圈后，就与大伙儿一起离开，以致朝野打对台的戏码上演不成。

有关夜市相当热闹，然而逛夜市的人，大部份看起来都是外劳。

针对希盟讲座人潮不多的问题，行动党丹那拉打区州议员张玉刚今日受询时说，其实那儿的讲座都是一二百人出席，昨晚的情况是正常的。

动党霹雳州秘书兼怡保东区国会议员黄家和也说，509大选时，瓜拉德拉希盟的政治讲座也只是约200人，但那儿希盟赢了很多票。

昨晚希盟《新政新希望》座谈会除了主角马诺佳兰外，其他主讲人是黄家和、张玉刚、社青团长兼霹雳州行政议员李存孝、都赖区州议员邹宇辉、无拉港区州议员王诗棋、美律区州议员李政贤、沙拜区州议员卡玛吉、公正党加埔区国会议员阿都拉沙里。希盟在政治座谈会上也进行筹款，筹到2130令吉。

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马诺佳兰：矢助争权益

马诺佳兰说，这次他是以联邦政府的候选人身份征战金马仑，若金马仑议席还是落在如今已成为反对党的巫统手里，对方会很难将当地人的议程和问题带到布城和国会。

他说，他中选金马仑国会议员后，不会对不利金马仑人民的政策和措施静若寒蝉，一定会据理力争。

他与其他主讲人一样，促请金马仑人民，呼吁在外面工作和念书的亲朋戚友回乡投票，若投票率不能超过75%，希盟就大事不妙。

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希盟座谈会主讲人举手展示团结的力量。后排左起是李存孝、黄家和、马诺佳兰、张玉刚；前排左一是王诗棋；右一及二是社青团副团长兼桂和区州议员崔慈恩及邹宇辉。（图：星洲日报）

黄家和：希盟若要胜出

“须争取50%原住民票”

黄家和说，由于金马仑原住民选民占了24%，希盟这次若要胜出，须全面提升在原住民的得票，从509的10%提升到50%。

他表示，尽管原住民倾向投给当下的政府，但挑战还是非常大，所以行动党元老林吉祥也勤跑原住民区，但他并没有忽略华人区，希盟需要每个华人的支持。

李存孝说，只要希盟赢了金马仑补选，联邦政府的拨款和发展就会到达金马仑选区，当地许多问题也能获得解决。】

王诗棋（右一）不只当主讲人，还兼顾筹款人员。（图：星洲日报）

张玉刚：彭国阵政府缺钱

“更新临时地契不会刁难”

张玉刚也是社青团署理团长，针对坊间传出这次人们若不投选国阵，在更新临时地契时将面对彭州政府的刁难问题，他促请农民不要担心，因为彭亨州是全国负债最多的州属，而彭州国阵政府已失去联邦政府的财务援助，须自立更生，因此不管是输是赢，都不会与钱过不去。

他说，2018年彭州政府的临时地契税收税才400万令吉，2019年却飙增7倍，达2790万令吉，这是因为它一次过将那些好几年不获更新临时地契一次过给批了，可见州政府非常缺钱。

他说，虽然早前彭州森林局批了51张准证给在森林耕种了数十年的农民，其实彭州务大臣迄今仍未将正式的准证交到农民手里，以致他们无法申请外劳。